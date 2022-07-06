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「BA.5」亞型變異株入侵！新增2例本土個案、2境外移入

▲羅一鈞表示，國內新增4例Omicron亞型變異株BA.5確定病例，分別為2例本土個案及2例境外移入。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞表示，國內新增4例Omicron亞型變異株BA.5確定病例，分別為2例本土個案及2例境外移入。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 14:17:072022-07-06 14:19:50

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增4例Omicron亞型變異株BA.5確定病例，分別為2例本土個案及2例境外移入。

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▲指揮中心公布確診者關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布確診者關聯圖。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5境外移入個案中，為1例男性(以下稱案A)、1例女性(以下稱案B)，年齡皆為未滿10歲，為今(2022)年7月4日公布之邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.5境外移入確定病例同住家人(以下稱指標個案)，3人於6月19日自美國入境，於同一防疫旅館隔離。指標個案入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，機場採檢陽性確診；案A及案B於6月23日因發燒安排就醫採檢確診。3人於6月26日由飯店移出至住家繼續隔離，目前皆已隔離期滿。

指揮中心說明，今日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案中，為1例男性(以下稱案C)、1例女性(以下稱案D)，年齡分別為30多歲及50多歲，為指標個案相關之家庭群聚。案C及案D曾於6月19日至機場接送前述3位個案至防疫旅館。案C於6月24日出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀，快篩陽性後通報確診，同日案D移至他處居家隔離。6月29日因指標個案檢出為 Omicron BA.5，衛生單位立即針對同行者、同住者及接觸者(案A至D)進行疫調與採檢，案D亦於6月30日確診，且4名個案定序結果皆為 Omicron BA.5。目前案C已隔離期滿、案D隔離至7月7日。匡列相關接觸者共1人，為案C友人，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。

指揮中心呼籲，依現有研究顯示，Omicron BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，提高全國 COVID-19疫苗覆蓋率可降低BA.4及BA.5造成之社區傳播威脅。請民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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