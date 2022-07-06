翻轉花東、贏回彰嘉！蔡英文：民進黨有責任帶領城市進步
民進黨今（6）日召開中執會，會中通過徵召提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。兼任民進黨主席的總統蔡英文首先致詞表示，台灣要提升中央和地方的治理功效，需要更宏觀的地方首長，才能發揮城市的潛力。黃秀芳、李俊俋、Kolas、劉櫂豪這4位候選人，都有完整的地方和中央歷練，都有百分百的執行力和親和力，也都有一顆滿滿服務故鄉的心，未來，由他們來擔任縣市首長，一定能讓中央地方更緊密合作，在變局之中，穩健地帶領城市進步發展。
蔡英文說，這2年多來，在全體國人的共同努力下，執政團隊拚防疫也拚經濟。現在，全國疫情逐漸趨緩，台灣一步步邁向疫後的正常生活。這2年的經驗，讓大家更加體認到，無論是拚防疫還是拚經濟，中央和地方更要攜手同心。
蔡英文表示，台灣要提升中央和地方的治理功效，需要更優質、更專業、更宏觀的地方首長，才能在挑戰和變動中，充分發揮城市的潛力、照顧人民的需求。民進黨身為執政黨，有責任推出最好的候選人，來回應民眾的期待，進一步為城市的發展、為台灣的進步共同努力。
蔡英文說，也因為如此，她要推薦2位出身的總統府團隊候選人，以及2位表現非常優異的國會戰將。這樣的推薦，也表達民進黨對這4個縣市的重視。
蔡英文表示，黃秀芳、李俊俋、Kolas、劉櫂豪這4位候選人，都有完整的地方和中央歷練，都有百分百的執行力和親和力，也都有一顆滿滿服務故鄉的心。未來，由他們來擔任縣市首長，一定能讓中央地方更緊密合作，在變局之中，穩健地帶領城市進步發展。
蔡英文說，民進黨有責任回應人民的深切期待，要在彰化縣和嘉義市，贏回鄉親對民進黨的支持；也要在花蓮縣和台東縣，為地方建設開創新局。