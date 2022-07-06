名家論壇》吳崑玉／淺談選舉攻擊的作用力與反作用力

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其次是危機處理方式。一如工廠失火得靠消防隊來救，論文抄不抄襲這種事，自己是救不了的，那得要學術社群的認證。而且通常本人愈急著辯駁，只會愈救火愈大。李眉蓁論文門時，她的指導教授林德昌沒有出面為其說明，而是將問題丟給中山大學，中山大學一看抄得太嚴重，立馬正經八百開會評議，判決學位無效。國民黨其他人士看看狀況不對，救無可救，江啟臣、侯友宜、羅淑蕾都勸李眉蓁認錯道歉。就像是消防隊衝去電子廠，卻不敢亂噴水以免引發更多化學品燃爆，燒了也只能讓它燒了，李眉蓁只能自己面對一切責難。
但這次林智堅的論文門，上午林智堅的危機處理記者會喊告喊冤喊栽贓，雖然一樣亂七八糟。但下午他的指導教授陳明通便出面說明兩份論文雷同原因，是取用了同一份資料，同學的謝詞也交互印證。接著中華大學發聲明，也是類似故事。不管你信不信，反正教授說了一個大家聽得懂，在天下文章一大抄的學術界也不乏先例的故事。除本人以外，最知道整個故事的老大(指導教授與校方)，都出面為其護航，把惡意抄襲淡化為論文瑕疵。這就為論文火災開出了防火巷，除非有更關鍵的證據或爆料指控，這把火應該很難再延燒下去。
在這次論文門事件中，林智堅的確受傷不小，但仍不足以致命。論文抄襲是顆狙擊子彈，直指當事人心臟，但人家有穿防彈衣，旁邊還有隨隊醫生給他綁止血帶，一時半刻應該還死不了。一個現任或曾任行政首長的人，能讓他一槍斃命的缺失，必然是關乎公眾利益的重大缺失，或以公謀私的重大弊案。但即使像恩恩案之於侯友宜，市政缺失傷他很重，卻也未能致命。但若接二連三直到選舉，不斷出包出事呢?那就難講了。
換言之，許多政治人物迷信「一槍斃命」，但實際上那種狙殺機會可遇而不可求。能夠「一槍斃命」的攻擊題材，不但本身要有足夠「重量」，證據與材料還得接連不斷，而且發動時機要對，讓對手無法反應、孤立無援、或心理上無法承受。相對於此，不致命卻有殺傷力的攻擊若能持續不斷，速度與密度足夠，小題目不斷死纏爛打，也有大機率讓對手失血而亡，而且過程如同凌遲般緩慢痛苦，至少讓其綁手綁腳，伸展不開。很多時候，這是面對皮粗肉厚，耐打耐操對手時的唯一合理戰法。但這種戰法，綠營很熟悉，藍營卻很陌生，而且藍營群眾缺乏耐心，老想著一槍斃命，打五槍沒打死，常常就放棄了。
最後，時機的選擇是決戰的關鍵要素。林彪著名的「四快一慢」可供參考。「向敵前進快，作戰準備快，突破後擴張戰果快，追擊敵人快」，但發動總攻的時機要「慢」，要沉得住氣，全部就位準備好了再打。綠營打李眉蓁能夠一舉得手，關鍵不是論文，而是從2018敗選，2020總統，2020罷韓以來，已經為這場選舉佈置準備了最少一年半。一旦發動總攻，文宣造勢、網路散播、組織耳語一起上，藍營則根本還沒整合完成。相反的，張善政與林智堅都是空投桃園，地方也都還沒整合完成，現在就算撞得芒果樹花枝亂顫，掉出滿地芒果，張善政也沒那個組織去撿進籃子裡。選舉打仗，是要打「賺」的，不是打「爽」的。時機不成熟的攻擊，就算打得對方滿身是血，自己也沒賺到什麼好處，等對手休養生息一個月恢復元氣，重頭再來，豈不等於在做白工?!
而且從長遠來看，有作用力必有反作用力，昨天的勝利戰法，通常很快會被對手學去，用在下次選戰另一個人身上。更慘的是，政治世界的迴力鏢常常力道加倍，反作用力卻不見得回到同樣痛點。藍營玩蔡英文論文，綠營就去玩李眉蓁論文，然後藍營又來玩林智堅論文，弄得現在寫過論文的政治人物人人自危。民進黨愛打國民黨吃便當，柯P又去打民進黨雙主菜便當，現在則被人拿回來說嘴。說實話，雙主菜便當本算不上是個題目，頂多讓人對民眾黨有便當的場子多點期待，丐幫搶便當把這個黨吃垮，法律上很難起什麼作用?!
所以，大家不必把「攻擊就是最好的防禦」這句話當作鐵律奉行。攻擊者必須有防守者三倍優勢，一份守後方，一份供消耗，第三份才能壓垮對方並鞏固陣地。而且攻擊類型很容易「招式用老」，跳不出「邊際效用遞減律」，第三次打便當或打論文，震盪漣漪鐵定不如以往。把這些成本效益都算清楚，後座力及應付之法早早準備好，如此，攻擊才會是個能賺到甜頭的好生意。
大家都愛看劍宗舞出一片劍花，但那不一定捅得死對手。蹲好馬步，打通任督二脈看似愚魯，卻是真實獲益的基礎。打選舉，一定要把投票日當作決戰之日來倒溯推算，打得早不如打得巧，而且要把對手的回應算在計劃之內，否則殺人不死反成仇，受傷的野獸，反而會變得更可怕。打一場選戰，其實就像在寫一本論文，重點不是戳了對方幾刀?而是整個結構鋪排，邏輯論證，能不能在投票那天發揮作用?那可是個既需要右腦創意，又需要左腦嚴謹排程的技術活兒，需要更嚴密的推算。兵法云:「多算勝，少算不勝，而況於無算乎?」此之謂也。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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