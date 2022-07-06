增2例BA.5本土個案！同車家人接機染疫　指揮中心祭5規範

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有關防疫措施，羅一鈞表示，分別是接送者應完成兩劑疫苗接種，並建議以打滿三劑疫苗者為優先，接送時應穿戴手套、配戴口罩，親友上車前須針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不得飲食，並應保持充分通風，全程避免有交談跟碰觸等接觸行為。待接送完成後，建議對全車進行內外清潔消毒，像是車門把手、座椅、安全帶扣環等處。也需要加強擦拭。
今日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案中，根據指揮中心所述，為1例男性(以下稱案C)、1例女性(以下稱案D)，年齡分別為30多歲及50多歲，為指標個案相關之家庭群聚。案C及案D曾於6月19日至機場接送前述3位個案至防疫旅館。案C於6月24日出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀，快篩陽性後通報確診，同日案D移至他處居家隔離。6月29日因指標個案檢出為 Omicron BA.5，衛生單位立即針對同行者、同住者及接觸者(案A至D)進行疫調與採檢，案D亦於6月30日確診，且4名個案定序結果皆為 Omicron BA.5。目前案C已隔離期滿、案D隔離至7月7日。匡列相關接觸者共1人，為案C友人，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。