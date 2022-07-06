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增2例BA.5本土個案！同車家人接機染疫　指揮中心祭5規範

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明接送入境相關規防疫措施。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明接送入境相關規防疫措施。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-06 14:54:39

今（6）日國內增2例BA.5本土病例，中央流行疫情指揮中心表示，此為家庭群聚，起因為家人赴機場接機，從桃園到台中路程中因車窗緊閉通風差而染疫，對此，雖目前暫不考慮限縮親友接送限制，但提醒5項防疫規範，分別為接送者至少需接種2劑疫苗，親友上車前應針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食，並應保持充分通風。

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羅一鈞說明，目前BA.5本土群聚累計5人染疫，3例為境外移入、2例為本土個案，另有匡列1名密切接觸者，目前檢驗陰性。為避免變異株疫情擴散，指揮中心也緊急宣布，今日起，民眾若需接送入境親友，應比照防疫計程車規範，落實相關防疫措施。

有關防疫措施，羅一鈞表示，分別是接送者應完成兩劑疫苗接種，並建議以打滿三劑疫苗者為優先，接送時應穿戴手套、配戴口罩，親友上車前須針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不得飲食，並應保持充分通風，全程避免有交談跟碰觸等接觸行為。待接送完成後，建議對全車進行內外清潔消毒，像是車門把手、座椅、安全帶扣環等處。也需要加強擦拭。

▲接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心）
▲接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心）
今日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案中，根據指揮中心所述，為1例男性(以下稱案C)、1例女性(以下稱案D)，年齡分別為30多歲及50多歲，為指標個案相關之家庭群聚。案C及案D曾於6月19日至機場接送前述3位個案至防疫旅館。案C於6月24日出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀，快篩陽性後通報確診，同日案D移至他處居家隔離。6月29日因指標個案檢出為 Omicron BA.5，衛生單位立即針對同行者、同住者及接觸者(案A至D)進行疫調與採檢，案D亦於6月30日確診，且4名個案定序結果皆為 Omicron BA.5。目前案C已隔離期滿、案D隔離至7月7日。匡列相關接觸者共1人，為案C友人，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心公布確診者關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布確診者關聯圖。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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