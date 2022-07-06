男上班族手腳突然變大！竟是大腦罹罕病　4大徵兆要小心

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這名個案陳先生經由內分泌暨新陳代謝科診斷為肢端肥大症後，核磁共振影像進一步定位長在腦下垂體的腫瘤。院方透過腦瘤微創手術將腫瘤連根拔起，陳先生的大手大腳變化才逐漸改善，目前仍持續在門診追蹤。
馬偕紀念醫院神經外科主治醫師詹雲凱表示，以往類似陳先生這樣必須接受腦部手術的病人，必須先在頭部劃下一道長長的手術傷口，並取下大範圍的頭骨後，才能進行腦部腫瘤的手術切除。現在透過腦瘤微創手術以及經鼻內視鏡顱底手術的精進，患者可免於在手術室裡接受傳統大型的開顱手術。腦瘤微創手術必須具備「最大範圍切除」與「最小程度破壞」兩大特點，手術過程中，需具備清晰之內視鏡影像系統，搭配精良的術中導航系統，以利準確定位腫瘤及提供即時新的影像。
黃俊達表示，肢端肥大症手術的治癒率，與腦下垂體腫瘤大小及外科醫師的經驗有關，針對小於1公分的腫瘤，手術治癒率可高達75%，但如果已經侵犯到周邊組織的較大腫瘤，手術治癒率則降至30到50%，無法透過手術解決問題時，則必須仰賴長時間的藥物治療。
由於患者已膨大的臟器「回不去了」，確診後的第一要務就在為臟器膨大設定停損點。黃俊達說，在治療時會特別注意受到影響的臟器功能性，由於此類病人易有較高罹患高血壓、糖尿病、心臟肥大及因舌頭肥大導致睡眠呼吸中止症的風險，因此規則追蹤返診，處理因生長激素過多導致的共病現象是十分重要的。