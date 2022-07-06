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力阻黃敏惠連任！李俊俋盼4年拚過13年停滯嘉義市政

▲民進黨嘉義市長參選人李俊俋表示，自己會一本初衷，用專業與協調能力帶領嘉義市進步。（圖／記者葉政勳攝，2022.07.06）
▲民進黨嘉義市長參選人李俊俋表示，自己會一本初衷，用專業與協調能力帶領嘉義市進步。（圖／記者葉政勳攝，2022.07.06）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-06 15:21:52

民進黨今（6）日召開中執會，會中通過徵召提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。黃秀芳表示，他希望讓留在彰化、想回到彰化、要來彰化的人有信心打拼，光榮感不再消失；李俊俋則則拿出21年前他在嘉義市政府擔任副市長的職員證表示，自己會一本初衷，用4年拚過現任市長黃敏惠執政的13年。

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▲民進黨彰化縣長參選人黃秀芳表示，（圖／記者葉政勳攝，2022.07.06）
▲民進黨彰化縣長參選人黃秀芳表示，距離選舉剩下143天，她會用最大心力與熱情投入選戰。（圖／記者葉政勳攝，2022.07.06）
黃秀芳表示，距離選舉剩下143天，她會用最大心力與熱情投入選戰。她表示，做縣長一定要有願景，彰化過去四年重大建設不見、勞工薪資全國最低、人口流失，彰化人這麼拚，為甚麼光榮感卻消失？

黃秀芳說，1994年歌手林強發行了《向前行》這首歌，訴說30多年前很多人想到都市尋求更好發展，30年後她要跟大家說，「彰化歡迎大家回來，讓留在彰化、想回到彰化、要來彰化的人有信心來打拼」。

李俊俋說，他跟現任嘉義市長黃敏惠最大的不同，是執行力問題，黃敏惠已經擔任嘉義市長13年，嘉義市還有多少13年可以等？「不必給我13年，我們4年要脫胎換骨，讓嘉義市有全新發展，我會用4年拚13年，讓嘉義市翻轉」。

李俊俋也拿出21年前他在嘉義市政府擔任副市長的職員證表示，自己會一本初衷，用專業與協調能力帶領嘉義市進步。

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