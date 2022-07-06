「長新冠」不侷限年者長　年輕人更易出現細支氣管發炎

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鄭世隆主任說明，襲捲全台病毒株為Omicron，重症及肺纖維化的比例不似Delta高，多為輕症患者，但許多年輕康復後卻出現呼吸困難、咳嗽、易喘等，此多為細支氣管發炎，長久影響肺功能，且追蹤報告顯示，許多康復者在隔離期間不一定會出現症狀，須等到隔離期滿後才慢慢浮現，因此更容易忽略就醫重要性。
長新冠 症狀持續恐長達1年
新冠肺炎綜合症候群（Post-COVID-19 Syndrome）又被稱作長新冠，也是確診後的「後遺症」，目前世界衛生組織將其症狀及時間分為「3、2、1」，其主要原則定義為：「3」感染後3個月內發生、「2」症狀持續超過2個月、「1」無法用其他診斷排除，症狀持續恐長達1年。
長新冠引肺部損傷 比例相對較高
科學家們於《Nature》期刊中指出，造成長新冠，最有可能的2種情況是：大量冠狀病毒在急性感染後繼續潛伏在人體各種組織如肺臟、腸道、肝臟或大腦中，並繼續造成傷害；感染新冠病毒後所引發的廣泛免疫反應，引發了人體組織的抗體和其他免疫反應，而這些反應引起後續的組織與器官的損傷。
根據國際期刊最新研究顯示，約有7至8成染疫者康復後至少會出現1個長新冠症狀，又以全身倦怠、呼吸易喘、肌肉容易痠痛、睡眠障礙、焦慮和沮喪、胸悶與胸痛4種更為常見，並持續6個月之久。除了上述後遺症，感染程度愈嚴重，也會導致肺部功能程度不一的傷害。
鄭世隆主任提醒，如果發現這樣的不適，請盡快到胸腔內科門診就醫，評估您的肺功能及影像檢查，才能早期診斷並早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54320
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