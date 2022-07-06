力拚翻轉家鄉 Kolas：盼花蓮人不再因立場被盯上
民進黨今（6）日召開中執會，會中通過徵召提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。Kolas表示，花蓮縣是艱困中的艱困選區，過去10幾年成為恐懼的總和，「我是無懼之人，我會跨族群、政黨解決共同的問題，榮耀花蓮」；劉櫂豪則說，自己選過5次縣長，每次都刻骨銘心，「縣民已經給台東現任縣長饒慶鈴4年時間，為了台東，大家要去做檢驗與比較，我會是一個好縣長」。
Kolas表示，花蓮縣是艱困中的艱困選區，但她會讓花蓮縣民、台灣人民驚艷，因為今年花蓮會非常不一樣，縣民將有機會定義新的花蓮。
Kolas說，今年如果當選縣長，要站在過去歷任縣長打下的基礎上繼續往前走，打造花蓮成為年輕人願意返鄉、感受光榮自信的城市。
Kolas表示，花蓮過去10幾年成為恐懼的總和，縣民內心感到害怕，怕因為有不一樣的政治信仰，想要投票給不一樣的候選人而被盯上。「我是無懼之人，我會跨族群、政黨解決共同的問題，榮耀花蓮」。
劉櫂豪則說，自己選過5次縣長，每次都刻骨銘心，回顧以前走進部落會被指指點點，感謝台東給予力量，自己未曾改變初衷。
劉櫂豪表示，這幾年來台東房價高漲、人口外移、中低收入戶比全國最高、家庭所得全國最低，這跟縣長觀念與做法有很大關聯。「縣民已經給台東現任縣長饒慶鈴4年時間，為了台東，大家要去做檢驗與比較，我會是一個好縣長」。
劉櫂豪也說，台東不是誰的後花園，而是太平洋第一道曙光照耀的地方，「給我4年時間，一起打造台東可以實踐居住正義、品牌農業、文化立縣、南島首都的新台東」。