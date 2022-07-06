首見BA.5本土個案　中市府：無擴散風險、確診者多已解隔

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台中市衛生局副局長陳麗娟進一步說明，50幾歲的媽媽和30幾歲的哥哥，6月19日開車到桃園機場，接送30幾歲的妹妹和2名不到10歲外甥，到台中的居家檢疫替代所（防疫旅館），途中全程戴口罩，亦無飲食用餐或擁抱等肢體接觸，但一個多小時的車程裡，車窗緊閉、空氣不流通，疑為傳染原因。
妹妹在入境時已有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，做了唾液快篩和pcr證實確診，ct值27。5人抵達旅館後，妹妹和外甥女進行7天居家檢疫，同住小孩23日確診發燒，ct值分別是29.2、25.5；3人於26日居檢期滿移出飯店，轉到自家住宅繼續隔離。
至於接機的母子，哥哥24日出現不適症狀、自行快篩陽性確診。29日台中衛生局接到中區管制中心通知，指妹妹的基因定序是變異株，衛生局安排同行同住者pcr採檢，7月1日檢出媽媽是無症狀確診者；衛生局於5日再接獲通知，確認是Omicron亞變異株BA.5。
陳麗娟說，母子已打滿3劑疫苗，分別是1、2劑AZ與第2劑莫德納，媽媽因發現得晚，必須隔離到7日，另4名輕症家人皆已解隔。由於是國內第一起本土病例，衛生局一開始就進行詳細疫調，發現哥哥有一名密切接觸者，初檢為陰性，目前進行自我健康監測中；此外，母子居家週遭環境已進行清消，疫情目前未外擴，社區還算安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。