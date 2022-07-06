股市低迷、通膨來襲　朱立倫：蔡政府滿腦選舉算計

中國國民黨主席朱立倫今（6）日在中常會上指出，最近物價、股市，和勞保年金破產等等議題，都是民眾所關心的，但是民進黨政府卻滿腦子選舉算計，不願意積極面對和處理這些問題，尤其是錯誤的能源政策，更造成五大民生危機，是台灣要一起承受的；朱立倫也再次表達，國民黨內一切的提名都按照黨的規章制度，不容受到任何個人或派系的影響，一定確保一切公平。
朱立倫表示，最近物價高漲、通貨膨脹和股市暴跌，對於民眾來說都是重要的議題，同時勞保年金受到股市和資金短缺影響，明顯會在117年之前提早破產，這些都是政府要嚴肅面對的，可是到目前為止，蔡政府都不願意積極地處理、面對這些問題，滿腦都是政治和選舉，讓物價和通膨傷害每一位小老百姓，而股市的暴跌除了讓大家的資產縮水，同時也造成我們勞保基金大幅度的減少，這些都會直接衝擊所有勞工朋友最關心的勞保勞退基金，而民進黨又不願意去面對、解決，在面對未來五、六年要破產的一個情況下，也不願意大幅度的提撥或改革，這些都需要嚴肅面對。
朱立倫指出，缺電將造成嚴重的民生問題，而很清楚台灣錯誤的能源政策，造成缺電、空污、電價暴漲、區域失衡和國安危機，這「五大危機」是在台灣的我們必須一起承受的，所以國民黨一定要非常嚴肅的面對這些挑戰，而國民黨今天也在常會上，特別邀請到前政務委員梁啟源教授，針對上述「五大危機」做報告，顯示出國民黨持續關注重要的民生議題。
另外，朱立倫也強調，這次選舉國民黨所有的提名，都會按照黨的制度、黨的規章來進行，不會被任何派系或個人所左右，包括他在內、黨中央，以及所有中常委，都是這樣的心情，而在提完名之後，還是要持續努力，讓地方能夠和諧、團結，持續用最大的耐心、最多的努力來化解爭議，最後才能團結勝選，這才是共同的目標。