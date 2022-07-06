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司法聯盟鏈招訓200名種子教官　台北3院檢將試辦

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.06）
▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.06）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-06 17:22:55

法務部今（6）日預告，下周三將舉行「司法聯盟鏈建置及標章發表會」。另外，立委集體貪汙案，台北地院上午宣判，不少涉案立委都遭重判。法務部長蔡清祥受訪表示，肯定檢調偵辦的辛勞，蒐證齊全、歷經偵查起訴，獲得法院支持，相當不容易。

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媒體詢問蔡清祥，部分涉案立委將「賄款」辯稱是「政治獻金」，是否會影響檢調辦案？蔡清祥表示，政治獻金是否跟犯罪有關，檢調會予以查明，調查局洗錢防制中心會查證金流，無論是即將到來的九合一選舉或是其他重大犯罪都一樣。

另外，法務部今天茶敘重點在「司法聯盟鏈」（B＋JADE）平台的建置。檢察司表示，除已按照期程，於今（2022）年6月完成雛型系統外，也呼應去（2021）年12月27日舉辦「司法聯盟鏈驗證發表研討會」中，有關運用區塊鏈於「國網中心服務發展」議題，法務部與科技部轄下的國家實驗研究院國家高速網路與計算中心合作，共同推動「司法聯盟鏈」提升為國家級區塊鏈平台。

檢察司長黃謀信說，查扣數位證據後，法庭上都會爭執有無被竄改、掉包，為達到數位證物的「同一性」，法務部發展區塊鏈技術，讓數位證物再查扣當下就上鏈，避免在法庭上浪費時間爭執證物同一性。

▲法務部檢察司長黃謀信。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.06）
▲法務部檢察司長黃謀信。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.06）
國網中心加入後，藉由高速計算/網路、大數據、區塊鏈等發展經驗，及建置區塊鏈節點與資訊安全之專業，驗證聯盟鏈互連系統，協助各界加速升級應用，以有效「驗真」及保存數位證據。

此外，法務部已召開「司法聯盟鏈」可行性評估第3次研商會議，研議納入文化部、全國律師聯合會及其他司法警察機關（包含內政部移民署、海洋委員會海巡署、國防部憲兵指揮部、法務部廉政署）等，逐步擴大「司法聯盟鏈」的公信性。

黃謀信表示，硬體設備已經有了，也就是法務部、高檢署、調查局、警政署、司法院的節點已建立，標章認證，經濟部也已經核准，再來就是教育訓練200名司法警察當種子教官，受訓完畢回到各單位再替大家教育訓練，之後會在台北、桃園、台中院檢共6個單位試辦，為日後證據上鏈、以專家證人身分出庭作證作準備。

面對數位科技時代，科技與全民生活及產業息息相關，區塊鏈是確保數據的重要科技方法，法務部將於7月13日舉行「司法聯盟鏈建置及標章發表會」，邀請會員機關、協辦機關代表共同啟動「司法聯盟鏈」，打造最適合台灣司法運用的區塊鏈應用發展。

▲法務部長蔡清祥（左）與國網中心主任張朝亮（右）。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.06）
▲法務部長蔡清祥（左）與國網中心主任張朝亮（右）。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.06）

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