石斑魚漢堡8月開賣！陳吉仲試吃掛保證：一定做到最好吃
中國禁止台灣石斑魚進口，嚴重衝擊石斑魚養殖業者。農委會主委陳吉仲強調要把危機變成轉機，全力開拓新的、充滿潛力的內外銷市場，並保證品質無虞。陳吉仲今（6）日更透露將於8月份推出「石斑魚漢堡」，但沒有說明是在哪家通路業者上架，不過陳吉仲表示自己已經試吃過，請大家期待，掛保證一定會做到是所有漢堡裡面最好吃的。
陳吉仲推銷台灣農產品不遺餘力，麥當勞之前開賣地瓜薯條，陳吉仲也有在背後出一份力。而如今石斑魚無法銷往中國，陳吉仲表示會全力促銷給國內通路業者，以前石斑魚可能要在辦桌或大餐廳才能知道，如今在超市等通路就有上架，以切片方式販賣，像全聯推出的切片龍虎斑，消費者購買回家就可以用魚排當主菜，十分方便。
隨後陳吉仲還透露，8月份會推出「石斑魚漢堡」，不過對於石斑魚漢堡將會在哪家連鎖通路上市，陳吉仲則是暫時賣了個關子，保持神祕沒有說破，但透露自己已經試吃過產品，要大家敬請期待。
有媒體追問石斑魚漢堡好不好吃？陳吉仲則笑說一定讓消費者一吃覺得「是所有漢堡裡面最好吃的」，認為石斑魚漢堡推出後肯定可以吸引許多民眾前去嚐鮮。陳吉仲還透露，自己家鄉屏東的紅豆，接下來也會跟食品大廠業者合作，以更方便的加工產品方式推銷給消費者。（編輯：倪浩軒）