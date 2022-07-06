新北看板合體賴、燦　顏蔚慈：侯友宜選情非牢不可破

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏蔚慈說，這次特地選擇合體賴清德、鄭文燦的主要原因，無外乎是想藉由兩位的高知名度與高人氣，提升自己的曝光度。
顏蔚慈表示，賴清德去年底走遍全台為四大公投案宣傳演講，廣受民眾好評，甚至公務繁忙拚到脊椎不適，前幾天才開刀康復；鄭文燦在桃園執政的成績有目共睹，更多次被評比為五星市長，她過去擔任鄭文燦市長的青年局長，就是五星團隊的一員，期待兩位政治明星的加持，來為自己增添年底選情的信心。
對於民進黨在新北市的選情，顏蔚慈就近期幾份數據分析指出，新北市長侯友宜的選情，其實並不如藍營評估如此堅不可破。如TPOC台灣議題研究中心近日公佈一份新北市長選舉民調，侯友宜的負面聲量比例多達5.4萬則，好感度僅0.18更是敬陪末座；台灣新政協會的調查也指出，由於恩恩案事件的影響，新北市民對侯友宜的滿意度、信任度大大提升，四成以上的市民是不滿意侯友宜的處理態度，甚至連藍營大票倉永和、新店兩區，不滿意度也高於滿意度。
顏蔚慈進一步強調，民調數據並不單是恩恩事件延燒的結果，事實上從侯友宜執政以來，新北市仍舊治安事件頻傳，自己選區的三重、蘆洲就是治安最差的區域，過去就曾為了三重、蘆洲的市民請命，希望侯友宜可以改善，但侯面對批評，只會甩鍋、用口號拚治安。
顏蔚慈表示，侯友宜4年前競選時表示要讓新北市民過好日子，現實卻是讓市民活在恐慌之下，相信民進黨一定會推派最合適的人選出來參選新北市，自己也會和市長候選人共同努力，拚出勝利，讓綠色執政品質保證這塊招牌，可以在新北市發光。