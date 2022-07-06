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新北看板合體賴、燦　顏蔚慈：侯友宜選情非牢不可破

▲民進黨新北市長參選人未定，議員參選人顏蔚慈搶先掛上賴清德、鄭文燦合體看板衝刺選情。（圖／顏蔚慈辦公室提供）
▲民進黨新北市長參選人未定，議員參選人顏蔚慈搶先掛上賴清德、鄭文燦合體看板衝刺選情。（圖／顏蔚慈辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-06 17:31:08

距離年底九合一選舉僅剩不到5個月，民計黨新北市長人選尚未敲定。首次參選新北市三重蘆洲議員的顏蔚慈在選區內搶先懸掛與副總統賴清德、桃園市長鄭文燦的合體看板，吸引許多過路民眾目光。談到新北市長選情，顏蔚慈表示，侯友宜4年前競選時表示要讓新北市民過好日子，現實卻治安頻傳，讓市民活在恐慌之下，相信民進黨一定會推派最合適的人選出來參選新北市，順利拿下新北市。

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▲顏蔚慈表示，（圖／顏蔚慈辦公室提供）
▲顏蔚慈表示，侯友宜4年前競選時表示要讓新北市民過好日子，現實卻是讓市民活在恐慌之下，相信民進黨一定會推派最合適的人選出來參選新北市。（圖／顏蔚慈辦公室提供）
作為選區內率先掛上合體看板的第一人，顏蔚慈指出，民進黨目前尚未提名出新北市長的候選人，基層暫沒有母雞帶領，作為選區內唯一的新人，自然會比較焦慮，距離年底大選，也不到半年的時間，可說是備感壓力。

顏蔚慈說，這次特地選擇合體賴清德、鄭文燦的主要原因，無外乎是想藉由兩位的高知名度與高人氣，提升自己的曝光度。

顏蔚慈表示，賴清德去年底走遍全台為四大公投案宣傳演講，廣受民眾好評，甚至公務繁忙拚到脊椎不適，前幾天才開刀康復；鄭文燦在桃園執政的成績有目共睹，更多次被評比為五星市長，她過去擔任鄭文燦市長的青年局長，就是五星團隊的一員，期待兩位政治明星的加持，來為自己增添年底選情的信心。

對於民進黨在新北市的選情，顏蔚慈就近期幾份數據分析指出，新北市長侯友宜的選情，其實並不如藍營評估如此堅不可破。如TPOC台灣議題研究中心近日公佈一份新北市長選舉民調，侯友宜的負面聲量比例多達5.4萬則，好感度僅0.18更是敬陪末座；台灣新政協會的調查也指出，由於恩恩案事件的影響，新北市民對侯友宜的滿意度、信任度大大提升，四成以上的市民是不滿意侯友宜的處理態度，甚至連藍營大票倉永和、新店兩區，不滿意度也高於滿意度。

顏蔚慈進一步強調，民調數據並不單是恩恩事件延燒的結果，事實上從侯友宜執政以來，新北市仍舊治安事件頻傳，自己選區的三重、蘆洲就是治安最差的區域，過去就曾為了三重、蘆洲的市民請命，希望侯友宜可以改善，但侯面對批評，只會甩鍋、用口號拚治安。

顏蔚慈表示，侯友宜4年前競選時表示要讓新北市民過好日子，現實卻是讓市民活在恐慌之下，相信民進黨一定會推派最合適的人選出來參選新北市，自己也會和市長候選人共同努力，拚出勝利，讓綠色執政品質保證這塊招牌，可以在新北市發光。

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