消弭月經貧窮邱創煥文教基金會捐生理用品助南市弱勢婦女

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月經貧窮是指女性因經濟困難無法取得足夠的生理用品，進而對生活造成長期影響的社會現象。依據統計，女性一生中大約有38年(12歲-50歲)需與生理期共處，而台灣國人女性平均壽命為83.62歲，換算起來，「月經」這位好朋友陪伴女性度過了45%的人生，終其一生花費於生理用品的費用，取平均值計算至少約9萬7,600元，對於弱勢家戶而言，負擔不小。
邱創煥文教基金會長期致力於公益，為響應南市府消弭月經貧窮政策，積極捐助社會局及教育局計約5,778包衛生棉予南市弱勢家戶女性。包含女性街友、脆弱家庭女性、身心障礙女性、受暴婦女、監護女性兒少、新住民家戶女性、安置女性兒少、弱勢關懷據點服務中之女性兒少及本市各校經濟弱勢女學生，約有2,889位弱勢女性受惠。
黃偉哲表示，自110年起開始推動全台首創的「登月計畫」後，市府團隊多次媒合民間團體、企業，捐助衛生棉予本市弱勢家戶女性及偏鄉女學生，並由服務中之社工送達受服務之家戶，110年共計捐助1萬4,724包，計有2,100位女性受惠。另運用社會救助金捐款，規劃開口契約採買生理用品，充實實物銀行衛生棉存量，以提供各區社福中心、街友中心等單位因應受服務家戶的需求，給予必要的支持。此外，為提供洽公女性民眾不時之需，更於各單位公廁放置免費衛生棉供使用，溫暖照顧女性需求。為破除月經歧視，更配合各級學校性別教育，設計性別平等教育課程，從校園講座推進為社區宣導，積極去除月經汙名化，破除月經歧視，消弭月經貧窮。
黃偉哲指出，協助弱勢家戶女性減少購買生理用品的花費，是市府團隊推展社會福利的重點工作，更是提倡性別平等意識重要的一環。感謝邱創煥文教基金會齊心傳遞溫暖力量，並呼籲社會企業及團體能夠共襄盛舉，響應本府消弭月經貧窮政策，攜手守護本市弱勢女性基本生活品質保障，打造性別友善城市。