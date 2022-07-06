消弭月經貧窮邱創煥文教基金會捐生理用品助南市弱勢婦女

台南市政府今 (6) 日辦理「公私協力，消弭月經貧窮」捐贈記者會，由台南市長黃偉哲致贈感謝狀予邱創煥文教基金會董事長邱佩琳，感謝其響應南市府消弭月經貧窮政策，捐贈衛生棉予弱勢家戶婦女。

我是廣告 請繼續往下閱讀

月經貧窮是指女性因經濟困難無法取得足夠的生理用品，進而對生活造成長期影響的社會現象。依據統計，女性一生中大約有 38 年 (12 歲 -50 歲 ) 需與生理期共處，而台灣國人女性平均壽命為 83.62 歲，換算起來，「月經」這位好朋友陪伴女性度過了 45% 的人生，終其一生花費於生理用品的費用，取平均值計算至少約 9 萬 7,600 元，對於弱勢家戶而言，負擔不小。

邱創煥文教基金會長期致力於公益，為響應南市府消弭月經貧窮政策，積極捐助社會局及教育局計約 5,778 包衛生棉予南市弱勢家戶女性。包含女性街友、脆弱家庭女性、身心障礙女性、受暴婦女、監護女性兒少、新住民家戶女性、安置女性兒少、弱勢關懷據點服務中之女性兒少及本市各校經濟弱勢女學生，約有 2,889 位弱勢女性受惠。

黃偉哲表示，自 110 年起開始推動全台首創的「登月計畫」後，市府團隊多次媒合民間團體、企業，捐助衛生棉予本市弱勢家戶女性及偏鄉女學生，並由服務中之社工送達受服務之家戶， 110 年共計捐助 1 萬 4,724 包，計有 2,100 位女性受惠。另運用社會救助金捐款，規劃開口契約採買生理用品，充實實物銀行衛生棉存量，以提供各區社福中心、街友中心等單位因應受服務家戶的需求，給予必要的支持。此外，為提供洽公女性民眾不時之需，更於各單位公廁放置免費衛生棉供使用，溫暖照顧女性需求。為破除月經歧視，更配合各級學校性別教育，設計性別平等教育課程，從校園講座推進為社區宣導，積極去除月經汙名化，破除月經歧視，消弭月經貧窮。