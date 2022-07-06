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消弭月經貧窮邱創煥文教基金會捐生理用品助南市弱勢婦女

▲台南市長黃偉哲感謝邱創煥文教基金會董事長邱佩琳響應南市府消弭月經貧窮政策（圖／記者林怡孜攝，2022,07,06）
▲台南市長黃偉哲感謝邱創煥文教基金會董事長邱佩琳響應南市府消弭月經貧窮政策（圖／記者林怡孜攝，2022,07,06）

記者林怡孜/台南報導

2022-07-06 17:46:28

台南市政府今(6)日辦理「公私協力，消弭月經貧窮」捐贈記者會，由台南市長黃偉哲致贈感謝狀予邱創煥文教基金會董事長邱佩琳，感謝其響應南市府消弭月經貧窮政策，捐贈衛生棉予弱勢家戶婦女。

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月經貧窮是指女性因經濟困難無法取得足夠的生理用品，進而對生活造成長期影響的社會現象。依據統計，女性一生中大約有38(12-50)需與生理期共處，而台灣國人女性平均壽命為83.62歲，換算起來，「月經」這位好朋友陪伴女性度過了45%的人生，終其一生花費於生理用品的費用，取平均值計算至少約97,600元，對於弱勢家戶而言，負擔不小。

   

邱創煥文教基金會長期致力於公益，為響應南市府消弭月經貧窮政策，積極捐助社會局及教育局計約5,778包衛生棉予南市弱勢家戶女性。包含女性街友、脆弱家庭女性、身心障礙女性、受暴婦女、監護女性兒少、新住民家戶女性、安置女性兒少、弱勢關懷據點服務中之女性兒少及本市各校經濟弱勢女學生，約有2,889位弱勢女性受惠。

  

黃偉哲表示，自110年起開始推動全台首創的「登月計畫」後，市府團隊多次媒合民間團體、企業，捐助衛生棉予本市弱勢家戶女性及偏鄉女學生，並由服務中之社工送達受服務之家戶，110年共計捐助14,724包，計有2,100位女性受惠。另運用社會救助金捐款，規劃開口契約採買生理用品，充實實物銀行衛生棉存量，以提供各區社福中心、街友中心等單位因應受服務家戶的需求，給予必要的支持。此外，為提供洽公女性民眾不時之需，更於各單位公廁放置免費衛生棉供使用，溫暖照顧女性需求。為破除月經歧視，更配合各級學校性別教育，設計性別平等教育課程，從校園講座推進為社區宣導，積極去除月經汙名化，破除月經歧視，消弭月經貧窮。

  

黃偉哲指出，協助弱勢家戶女性減少購買生理用品的花費，是市府團隊推展社會福利的重點工作，更是提倡性別平等意識重要的一環。感謝邱創煥文教基金會齊心傳遞溫暖力量，並呼籲社會企業及團體能夠共襄盛舉，響應本府消弭月經貧窮政策，攜手守護本市弱勢女性基本生活品質保障，打造性別友善城市。

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