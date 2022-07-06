斯里蘭卡經濟陷困境　民眾被迫使用柴火烹煮食物

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但如今在有2200萬人口的斯里蘭卡，瓦斯就像其他許多物品一樣，不是無從取得，就是價格令大多數人無法負擔。
部份斯里蘭卡人改以煤油爐具烹煮食物，但是政府也沒有美元進口煤油或是同樣短缺的汽油及柴油。
政府因為沒有美元進口供發電的燃料而實行漫長的斷電，購買電子爐具的民眾也不知所措。
41歲的哈普阿拉奇（Niluka Hapuarachchi）曾在一個周日烹煮午餐後突遇瓦斯爐爆炸，卻奇蹟般地毫髮無傷。
她表示：「幸運的是，爆炸當下並沒有其他人在場。玻璃檯面的瓦斯爐爆炸後，地板上全是玻璃碎片。我再也不會使用瓦斯爐烹調食物，因為那並不安全；我們現在恢復使用柴火。」
67歲的路邊攤老闆卡魯納瓦蒂（M.G. Karunawathi）同樣恢復使用柴火，並表示這是在歇業與忍受濃煙、煤灰間作出的無奈選擇。
卡魯納瓦蒂告訴法新社：「使用柴火烹調食物時我們飽受（吸入濃煙）折磨，但我們別無選擇。此外，要取得柴火也不容易，而且變得非常昂貴。」
然而，這種痛苦情況很有可能持續下去，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨天在國會表示：「我們在2023年勢必會面臨相同困難。這是真話，也是現實。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：林治平）1110706