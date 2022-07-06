「頭號柯黑」聲量最高　中山大同上演「新女力」對決

「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，在台北市長柯文哲進入議會備詢時，都會準備代表不同寓意的「禮物」給柯文哲，由於每項禮物都別出心裁，除了廣泛被媒體報導外，也造就王世堅在網路上的高人氣與高討論度，讓其成為中山大同區聲量最高的議員。不過該選區還有另一看點，就是「非現任女性參選人」是台北市各選區中最多的，將上演一場新女力對決。
「頭號柯黑」王世堅的網路聲量，在中山大同區拔得頭籌，可以說是意料中的事，除了針對柯文哲的批評以及在質詢時「送禮」的傳統，讓王世堅除了在自己選區為人所之外，針砭時事時也不會因為自己所屬民進黨而不批評自家政治人物，也因此知名度可以說是到了全國皆知的等級。而除了網路聲量外，王世堅在中山大同區已經擔任五屆議員外，也曾經擔任過立委，地方實力相當雄厚。
至於中山大同區的另一看點，則是女性且非現任議員參選的人數相當多，包括國民黨新人參選人柳采葳、回鍋參選的民進黨參選人顏若芳、接棒現任議員林國成的民眾黨參選人林珍羽、時代力量參選人徐千淳，以及不被國民黨提名、改投靠新黨的議員參選人林婕麗（截至數據統計結束前未宣布代表新黨參選），再加上無黨籍的現任議員林亮君及民進黨議員陳怡君，就有多達7名女性投入選戰。
除了現任的林亮君與陳怡君外，顏若芳、柳采葳及林珍羽等非現任議員參選人，聲量也都排在前段班。倒是國民黨籍的男性現任議員陳炳甫、葉林傳，以及接棒王浩參選的高世俊，聲量則些幅落後女性參選人。不過其中陳炳甫已連任兩屆，甚至在上一屆擊敗王世堅拿下該區最高票；葉林傳則是已經連任三屆，也是目前北市議會的副議長，兩人地方勢力都相當雄厚。
至於時代力量提名的徐千淳，在眾姝之中則相對較為弱勢，不僅地方知名度較低，從五月初累計至今的網路聲量，也是全北市的議員參選人中最低的。細究原因在於徐千淳到上個月22日才開設個人的粉絲專頁，且在網路上討論度較高的時段，也僅只有時代力量公布其代表黨參選的當天。距離投票日僅剩下四個多月時間，也考驗著徐千淳如何想方設法突破重圍。