泰國男神和話題女神合體！泰劇揭最強顏值組合

泰國當紅炸子雞Bright因出演BL劇《只因我們天生一對》人氣大增，身價激升好幾倍，並接下許多廣告代言，甚至擔任泰國版《流星花園》的男主角。這次他跟泰國影后Davikah搭擋演出的《天星之愛(Astrophile)》備受矚目，是現正熱播的泰劇。
新劇劇情描述男主角Kimhan難忘高中時代的初戀女神Nubdao，多年後相遇，初戀女孩已經是知名的電商網紅，而且女主角的身邊也有守護著她的男性。他該如何鼓勵勇氣表達自己的感情並談一場甜甜的姐弟戀，成為本劇的看點。
Bright是在單親家庭的環境下成長，家境不富裕，由媽媽一手養大，所以他們的感情好好，亦很孝順母親。為了減輕媽媽的經濟壓力，他16歲已經投身演藝圈，參與過不同的影視作品和模特兒工作，一開始受到家人阻撓，認為藝人職業薪水不固定，難以養家。終於在努力工作幾年後功成名就。除此之外，Bright放假喜歡跟朋友打泰拳，經常在IG上分享打拳的影片露出完美健碩身材。他亦是泰國明星足球隊「Monday Knight」的成員，是多才多藝又認真的新生代男神。
而Davikah則多次憑藉演技獲獎無數，同時她完美的臉蛋和傲人的腹肌也相當吸睛，是泰國少男少女心中的女神級偶像。如今兩人搭擋出演《天星之愛》，讓粉絲們都非常瘋狂，直呼這組合真的是顏值天花板。