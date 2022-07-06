名家論壇》鄭仲嵐／參議院選在即　岸田政權選情現變數？

我是廣告 請繼續往下閱讀
以東京都為例，6日當地的新型冠狀病毒確診人數暴增到8341例。這數字是自4月14日以來再度單日超過8000人。對比前一週週三，人數整整增加4538人，其他縣市的確診這幾天也開始比上週增加1.5倍至2倍，日本政治界與醫學界已經紛紛開始擔憂「第七波」確診流行已經慢慢出現。
確診持續攀升，首先影響的就是岸田文雄接下來的旅遊復興計畫。原先在7月上旬，岸田政權預計推出「全國旅行支援」活動來刺激國內旅遊消費。活動內容包括提供一人8000日圓上限的旅遊補助、各項地區的打折優惠券等。然而受到疫情開始慢慢升溫，活動有可能延後，甚至也日媒報導不排除9月才會實施。
何時重推觀光成關鍵
主要原因，也在於過去兩年在確診擴大時，官方沒能來得及剎車的教訓。包括前首相安倍晉三與菅義偉等時期推動的「Go To Travel」等，都因為當時疫情急速擴大被緊急喊停，甚至被揶揄成「Go To Trouble」。這次雖然舊瓶裝新酒換了名字，但官方絕對想避免再度出師不利。
然而，旅遊振興也是岸田政權試圖挽救經濟的良藥，從6月重新開放觀光團客赴日旅遊後，官方在七月時將每日入境人數拉到上限3萬。加上日圓匯率這段期間持續不見起色，過去安倍晉三執政時期，曾靠著大量觀光客賺取不少外匯。
原先預計在參議院選舉後，將進一步大開國門，跟過去一般讓旅遊業開始恢復景氣，但假若疫情開始反撲，屆時邊境檢疫放寬時期喊卡，旅遊活動補助也會進一步延後，對岸田政權來說將會相當棘手。
特別是現階段，日本跟全世界一樣面臨高物價、高油價的夾擊，在野黨不斷以「岸田通膨」來攻擊執政黨。不少在野黨包括立憲民主黨、共產黨等，都提出要調整日本的寬鬆貨幣政策來打選戰，對岸田政權來說都是挑戰。
修憲機會是否可能？
不過，就現實層面來看，目前自民黨的選情仍是尚稱穩定。包括各家日媒的民調指出，自民黨可望在改選過後持續獲得半數（應改選124席、超過63席為過半）以上席次。其中，一旦支持憲法修正的日本維新會與國民民主黨等都獲得不錯席次，那很有可能會總數超過三分之二，問鼎修憲不是沒有機會。
加上近來，無論是俄國或是中國軍艦，都在釣魚台海域等附近出沒，加深不少日本民眾對於安全保障的意識。這次的參議院選舉受到東亞局勢影響，無形間也會推動不少民眾往較保守的路線走，因此如同2021年眾議院選舉般，偏保守的日本維新會最後獲得更多席次的結果有可能重新上演。
不過最重要的，還是端看民眾的投票意願。上一屆2019年的參議院選舉，投出了48.80%的二戰後第二低投票率。包括《朝日新聞》等電話民調，估計這次的投票率也為頂多為50%左右，雖然日本政府大動作請演藝人員拍廣告，鼓勵年輕世代出來投票，但結果很可能相當有限。
隨著選戰將近尾聲，外界預估自民黨仍是相對樂觀，甚至也有黨的幹部跟日媒直接表示「整體態勢不差。高物價當然有點影響，但不至於會對在野黨有利」。日本多數民眾深知高物價、高油價是受當今國際局勢影響，面對執政與在野黨的各項空戰策略，或許心中也早已有定數，做了選擇。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]