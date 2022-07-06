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不忍了！韓總統尹錫悅公開警告北韓　挑釁將遭嚴厲報復

▲韓國總統尹錫悅正式警告若北韓有任何挑釁舉動，必須「迅速且嚴厲的」進行報復。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國總統尹錫悅正式警告若北韓有任何挑釁舉動，必須「迅速且嚴厲的」進行報復。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-06 20:09:16

隨著北韓近期一再暗示將動用戰術核武，進行第7次核試爆的說法不絕於耳，南韓新任總統尹錫悅也下令軍方，打造強大國防能力的準備，包含把韓軍打造成為人工智慧（AI）、科學技術強軍，並正式警告若北韓有任何挑釁舉動，必須「迅速且嚴厲的」進行報復。

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受俄烏戰爭牽動，兩韓地緣政治關係日益緊張，為了應對北韓今年持續以前所未有的速度進行飛彈試射，今年5月上任的韓國總統尹錫悅今（6）首度主持與國內高級軍事指揮官會議，會議前一日美國空軍F-35A隱形戰鬥機更抵達韓國，這也是自2017年以來首次對外公開宣佈美國戰機造訪。

韓國總統府消息指出，北韓今年恐將進行第七次核子試爆，美韓聯盟為了與擁有核武的北韓抗衡必須做好強大國防能力的準備，因為環繞韓國和東北亞周邊的安全不確定性，比以往任何時候都更加嚴重。據了解，韓國陸軍計劃到2040年將旗下所有戰鬥旅升級為「Army TIGER」部隊，結合人工智慧技術的有人/無人系統迅速投入實戰部署。

此外，為了對抗軍事加速強化的北韓，上週在西班牙馬德里舉行召開的北約組織（NATO）高峰會上，尹錫悅與美國總統拜登、日本首相岸田文雄也舉行場邊會議，3人會談，同意探求進一步加強對北韓嚇阻力量的手段，遭北韓抗議這是美國計畫在地區內實現「亞洲版北約」。
 

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