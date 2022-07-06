藍啟動毀林計畫？綠齊反擊：國民黨大概覺得林智堅太強了
國民黨5日爆料聲稱，民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅論文抄襲，林智堅已召開記者會澄清，並公布指導教授的具筆聲明，證明其論文均為本人完成。民進黨內包含黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬、黃士杰和高嘉瑜都發文或受訪力挺。
林錫耀今天於記者會被問到相關議題時直言，國民黨大概覺得林智堅太強了，卯起勁群起圍毆他，但其實有讀過研究所的人應該都清楚，教授接了研究計畫就會找助理一起做，林智堅本來就是共同作者，沒有抄不抄的問題。
鄭文燦則受訪表示，國民黨為了選舉去無限上綱、抹黑林智堅市長的論文抄襲，要把選舉變成抹黑比賽，這樣太Low了。鄭運鵬也透過臉書回應，國民黨要指控對方論文抄襲，但卻找不出受害者，何來抄襲之嫌，且一再利用李眉蓁議員當時的狀況作類比，豈不自顯當時的國民黨都在鄉愿說謊。
黃世杰受訪則表示，國民黨這些都是政治動作，而且這已是舊案，這種炒冷飯的行為，相信民眾不會有感。高嘉瑜同樣受訪強調，這麼久的事，現在提出來，代表林智堅在新竹的8年任內表現非常好、可圈可點，所以沒有其他可攻擊的地方，才會去提這麼久以前的事情。
這場論文風波中，亦不乏市議員參選人透過臉書發聲力挺林智堅。黃瓊慧表示，林智堅都已公開他的論文發表時序，且將投稿研討會題目延伸為論文，也屬正常，國民黨人是不是都沒有讀過研究所。李宗豪呼籲國民黨，人民期待的選舉，應該是正面訴求、君子之爭，不該是這樣的抹黑。