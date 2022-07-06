拚戰台北有感而發？林佳龍分享故事：政治是「社會療癒」
無任所大使林佳龍持續提出政見，爭取民進黨提名參選台北市長。有網友表示，林佳龍過去擔任台中市長時，不因為和平區選票少，且屬深藍中的深藍就放生，反而是成立「和平專案」，由自己率領局處首長與人民面對面溝通，後來連任時得票率還比第一任更低，但他在交通部任內仍持續關注梨山地區，一心為民服務，「這樣的政治人物，值得大家的肯定」。林佳龍今（6）日晚間透過臉書表示，這是一段刻骨銘心的生命歷程，「政治，也可以是一種社會療癒，希望不虛此行」。
有網友在Line群組分享故事表示，和平區是台中市最偏遠的山區，在政治板塊來說，尤其是梨山更是深藍中的深藍。佔台中市52%的面積，人口數大約一萬人，投票數大概6000人，精打細算的政治人物不會來經營和平區，幾十年來確也是如此，因為選票少而必須投入的偏遠山區建設精費龐大，如果照現任台中市長盧秀燕所說，經費的使用必須衡量經濟效益，沒落的地方將會更沒落，城鄉差距會更大。
該網友指出，林佳龍一上任，為平衡城鄉差距，提供國人一個漂亮的後花園，立即組成「和平專案」，每3個月必需有3位局處首長帶領所屬團隊上山，直接與民眾面對面溝通問題，所有的陳情案件，都由研考會錄案追蹤辦理，而市長本人6個月必定上山一次，在任4年期間從不間斷。
該網友表示，林佳龍參選台中市第一任市長，在和平區的票率是36%，做了那麼多的事情，第二次參選，得票率不升反降是27%，而林佳龍擔任交通部長期間，沒有因為選舉而有絲毫的怨恨，又加碼責成觀光局建設大梨山地區，包括環山部落紫藤計劃，中橫公路照明及完善Wi-Fi問題，公路擋土牆的彩繪，百忙之中本人又上來視察3次。該網友表示，林佳龍一心為民服務，這樣的政治人物，值得大家的肯定。
林佳龍對此表示，剛剛在Line的群組中看見一封網友分享台中山城的故事，主角竟然就是他自己。這是一段刻骨銘心的生命歷程，也是自己從學生時代開始對政治作為一種志業的想望，「政治，也可以是一種社會療癒，希望不虛此行」。