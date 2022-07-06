名家論壇》錢震宇／無限擴權的NCC怪獸

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NCC現在處心積慮要管制網路，是因為網路的風向變很快，它不像報紙、電視或是廣播，有所謂的審查機制，同時也必須擔負社會責任，而網路的特性就是接近性高，沒有門檻，一般人都可以自由地使用，這也成為外界觀察一個國家的是否箝制言論自由的標準。
根據《數位中介服務法》草案內容，只要是政府認定你刊登在網路上的內容不實，經由法院裁定後，就可以要求網路平台業者將該文刪除、移除或下架；但在法院裁定之前，NCC得以要求網路平台業者在該篇訊息加註警語。這不僅已經凌駕網路平台業者的權利，甚至進一步用法令來限制業者的管控權，而不實內容的認定竟完全由政府一手決定，讓人擔憂台灣的網路言論將重回威權時代。
《數位中介服務法》最誇張的部分在於NCC本來是獨立機關，但在陳耀祥擔任主委之後，已經失去獨立性，淪為民進黨附屬單位，包括處理公視董事案、中天關台案、華視出包案，或是電視執照換照案，完全沒有章法，公信力蕩然無存，倘若該法通過後，NCC還要再捐助25億成立財團法人，這也讓國民黨高度懷疑蔡政府將讓網軍檯面化。
若這個財團法人真的成立，實務上公營事業、政府捐助的財團法人轉投資資本不會超過50%，因此不受立法院監督，這個就成為一個黑機關，有著大筆預算卻不受監督，而NCC原本就有「電臺與內容事務處」，負責傳播內容問責、自律之推動及傳播內容分級及防護機構之監督管理，為何還要另外設立一個「名不正、言不順」的法人組織，這根本就是要管控網路言論。
《數位中介服務法》說好聽是為了保障數位基本人權，但NCC並沒有把「保障數位基本人權」寫在草案中，可見NCC根本不是出於保障數位人權，反倒是在侵害網路言論自由跟基本的發言人權。
民進黨誇張離譜已經不是一兩天了，它在野時罵國民黨不自由、不民主，等到民進黨執政比國民黨更不自由、不民主，更要管制言論自由，這種自我封閉、極權管控的思維竟然成了民進黨執政最核心的理念，不達目的、不擇手段，這種管制言論自由的心態多麼強烈，真的惡霸！
如果民進黨創黨元老黃信介、傅正等人還在世，看到民進黨為了鞏固權力用盡心思去反對自由主義；如果盧修一還在世的話，知道民進黨為了不要讓不同意見的人發聲，所以用政府機構去箝制人民聲音，把獨立機關搞成附屬機構，不知道做何感想？會不會感到一絲絲羞愧？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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