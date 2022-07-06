台芒果在香港「又被確診」！農委會：不符合科學

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今香港政府再發布新聞公報指稱，台灣進口芒果中，有驗出一個芒果表面樣本檢出新冠病毒陽性，涉事33箱、總重約200公斤的芒果全部銷毀。
對此，防檢局說明，依據香港規定，我國輸往香港的芒果無需檢附植物檢疫證明書，也未接獲港方通知，另依據目前科學研究，並未發現有新冠病毒透過水果傳染人，此措施並不符合科學。
防檢局強調，中國屢次以新冠肺炎為理由影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，都顯示中國措施不合理。
防檢局表示，香港特別行政區政府新聞公報中也說明「2019冠狀病毒病病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖」，更凸顯中國、香港、澳門對相關食品及外包裝檢測新冠病毒的做法和科學依據是相互矛盾。
防檢局呼籲，香港當局應依照國際規範採行符合風險管控的適當措施，以維貿易順暢，並說若有接獲香港正式消息，將轉致衛生單位調查。
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