羨慕岑永康攜學霸兒同框！吳宗憲激動狠撇鹿希派

三立《綜藝大熱門》6日播出「會讀書又會玩，別太羨慕！最強高學歷金頭腦！」單元，邀請高學歷藝人包括前主播岑永康、紐西蘭學霸Ethan、台北副市長幕僚黃瀞瑩、藝人黃豪平參賽，面對多變又燒腦的題型，競爭誰才是真正會玩又會讀書的高知識份子？
岑永康這次帶兒子來上節目，他相當自豪兒子比自己更厲害，吳宗憲說：「這就是我小孩最大的困難，因為要贏過我太難了！」更直說這組父子檔是今天的悍將。黃豪平今天要卸下諧星的包裝，要用他的高學歷跟在場的人PK，很巧他當天跟主持群們穿同色系，開玩笑表示若誰生病馬上可以上場代替他主持，被Lulu虧說心機太重。
其中有一題是問到關於兒子的邏輯題，題目是「我是一個男人，假設你的兒子是我的兒子的爸爸，那麼我是你的誰？A.你的父親B.你的兒子C.你自己本人。」Lulu用鹿希派向吳宗憲解釋，沒想到吳宗憲答說這樣解釋不對，因為「我不承認鹿希派是我的兒子」，激動表示：「你看人家Ethan（岑永康兒子）多乖。」
吳宗憲表示，他一直記得岑永康跟太太的教育觀是從小不給兒子用3C產品，被問到這有用嗎？岑永康說兒子因為沒手機無法打怪反而變成自創，兒子拿起畫筆畫出好多隻怪，也啟發了他的創意，另一個就是他視力真的很好，好到可以當機師，吳宗憲則笑說：「這不是視力問題，是需要錢培育的問題，就是在說自己有錢啦！」岑永康則立刻打槍說：「憲哥多年前要Ethan去他家過一夜，到現在黃牛都還沒有成！」