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陳時中若參選　「陣前換將」影響防疫？醫曝指揮官2條件

▲民進黨台北市長參選人仍未定，台面上除已表態有意參選的前交通部長林佳龍外，疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中、前副總統陳建仁也都呼聲高。（圖／指揮中心）
▲民進黨台北市長參選人仍未定，台面上除已表態有意參選的前交通部長林佳龍外，疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中、前副總統陳建仁也都呼聲高。（圖／指揮中心）

記者許若茵／台北報導

2022-07-07 09:33:49

民進黨將於17日民進黨全代會確定人選，今（7）日ACIP(衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組)召集人李秉穎談到，若中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中參選，接任的防疫指揮官應要有一點衛生專業外，還要能夠命令其他部會首長配合做事。

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距離年底大選剩下4個多月，民進黨台北市長參選人仍未定，台面上除已表態有意參選的前交通部長林佳龍外，陳時中、前副總統陳建仁也都呼聲高，而民進黨秘書長林錫耀也說，近期選對會若有共識，會在17日的民進黨全代會前確定人選。

對此，李秉穎今於廣播節目中談到，指揮官若是換人，因為每個人看法與做法都不同，對政策大方向當然會有影響，但在實際上，基本面的操作仍會一樣，「因為我們防疫所靠的不是指揮官一人，而是有非常健全的指揮系統」，疾管署有很多很好的幕僚，他也感謝許多防疫醫師，對國家政策有相當影響，這些防疫架構並不會因為高層換人而有所改變，政策也不會有很大的改變。

李秉穎認為，指揮官應該要能夠命令其他部會首長配合做事，像是2003年的SARS時，「衛生署長連醫院院長都可能叫不動」，他透露，當時台大醫院急診擠滿SARS病人轉不出去，其他醫院都不收，自己所在的兒科病人雖然比較少，但也有爆掉的危險，便請住院醫師詢問台北市衛生局，若病患爆量能否協助轉院，但根據住院醫師轉述，衛生局稱台大醫院就是最亂，不給專責、加護病房數目，沒有辦法幫助轉院，「他的責任是去算統計數字，而不是去進行防疫進行疏通，這不關他的責任，他只在乎數字，莫名其妙！」

李秉穎直言，當時衛生署叫不動人，醫院也未必理他，後來有次國際會議中，俄羅斯檢討SARS時分享，指揮官必須是行政院長或總理以上擔任，必須能夠叫得動其他部會單位，因此台灣最好的人選就是行政院層級以上，才能叫得動其他單位配合。

李秉穎也提到，擔任指揮官還要有一點衛生專業，沒有衛生專業考慮防疫政策還是會有不太順的地方，台灣新冠疫情之所以防治很好，就是因為把衛生專業擺在第一，這是很重要的事，因此指揮官必須有點衛生專業，又能叫得動其他單位，對於兩者相比誰更重要，李說，至少衛福部長要是指揮中心一員。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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