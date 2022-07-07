陳時中若參選　「陣前換將」影響防疫？醫曝指揮官2條件

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對此，李秉穎今於廣播節目中談到，指揮官若是換人，因為每個人看法與做法都不同，對政策大方向當然會有影響，但在實際上，基本面的操作仍會一樣，「因為我們防疫所靠的不是指揮官一人，而是有非常健全的指揮系統」，疾管署有很多很好的幕僚，他也感謝許多防疫醫師，對國家政策有相當影響，這些防疫架構並不會因為高層換人而有所改變，政策也不會有很大的改變。
李秉穎認為，指揮官應該要能夠命令其他部會首長配合做事，像是2003年的SARS時，「衛生署長連醫院院長都可能叫不動」，他透露，當時台大醫院急診擠滿SARS病人轉不出去，其他醫院都不收，自己所在的兒科病人雖然比較少，但也有爆掉的危險，便請住院醫師詢問台北市衛生局，若病患爆量能否協助轉院，但根據住院醫師轉述，衛生局稱台大醫院就是最亂，不給專責、加護病房數目，沒有辦法幫助轉院，「他的責任是去算統計數字，而不是去進行防疫進行疏通，這不關他的責任，他只在乎數字，莫名其妙！」
李秉穎直言，當時衛生署叫不動人，醫院也未必理他，後來有次國際會議中，俄羅斯檢討SARS時分享，指揮官必須是行政院長或總理以上擔任，必須能夠叫得動其他部會單位，因此台灣最好的人選就是行政院層級以上，才能叫得動其他單位配合。
李秉穎也提到，擔任指揮官還要有一點衛生專業，沒有衛生專業考慮防疫政策還是會有不太順的地方，台灣新冠疫情之所以防治很好，就是因為把衛生專業擺在第一，這是很重要的事，因此指揮官必須有點衛生專業，又能叫得動其他單位，對於兩者相比誰更重要，李說，至少衛福部長要是指揮中心一員。
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