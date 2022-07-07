美元指數再衝高觸107 新台幣早盤先升後貶見29.831元
美國聯準會（Fed）最新發布會議紀要仍展現為遏制高通膨不惜大幅收緊貨幣政策的決心，美元指數進一步觸及107新高，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，新台幣兌美元今（7）日早盤在台股開紅漲逾百點下，一度回升至29.79元、升值2分，但因台股漲幅收斂，甚至一度翻黑，加上美元續強，新台幣之後也翻貶，一度來到29.831元、貶值4.1分。
美國聯準會6月一口氣升息3碼，創下1994年以來最大單次利率升幅，並示意將持續以數十年來最快步調拉高利率，加強壓制位於40年來高點的通膨。而根據聯準會最新公布的6月會議紀要，聯準會官員們員們擔心通膨壓力未有減弱跡象，並重申聯準會有意繼續升息，以緩解物價上漲壓力。
雖然美股在科技股拉尾盤下翻紅，但反彈力道仍疲弱，台股今日開高一度漲逾百點，重新站回萬四關卡，只是之後又一度翻黑，目前又回升漲50逾點。
在國際匯市部分，美元指數進一步觸及107，亞洲主要貨幣兌美元則盤整偏弱，韓元今日早盤在1306.60兌1美元震盪，日圓則在135.69兌1美元盤整，而新台幣兌美元則呈現小升盤整格局，在29.8元上下震盪。
新台幣兌美元今日早盤以29.80元、升值1分開出，隨著台股開紅漲逾百點，新台幣隨後也升破29.8元，但由於台股漲幅收斂，甚至一度回跌，加上美元指數衝破107，新台幣升幅有限，在觸29.79元、升值2分之後，又回貶至29.831元、貶值4.1分，目前在29.819元震盪。