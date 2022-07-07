momo拼了！今起5天「4時段」搶7折券 滿額送龜記手搖飲
momo購物網今(7)日至7/11推出「7.7好運祭」，祭出下單滿777抽1年購物金、指定日期滿額再抽momo好運籤，最高送7,777 momo幣，7/7當日推出7折券免費領，以及滿額送龜記手搖飲，預估活動檔期買氣較去年同期成長超過3成。
7/7單日限定必搶「7折券」將於00:00、20:30、21:30、22:30準時開搶（限額777名）；「77折折價券」則於9:30、10:30、11:30、14:30、16:30、18:30、20:30（限額300名），共11時段現領現用折扣。同時當日於momo下單累積滿5,000元，即可享有登記抽「momo好運籤」資格，最高回饋7,777 momo幣，同時7/7當日累積消費滿2,000元，即享登記領「龜記茗品」紫葡蘆薈春。
此外，即日起至7/11凡消費滿777元，即可登記抽1年購物紅利金共7名(紅利金上限為100,000元/人) 。活動期間還有老會員最愛的「momo幣免費領」活動，包含「整點搶momo幣」活動，每天09:07、10:07、11:07、13:07、15:07、17:07、19:07、21:07共8時段準時灑幣，上線即可搶最高999 momo幣(7/7限搶50,000名；7/8-7/11限搶45,000名)；以及「天天簽到免費領momo幣」，只要每日至活動頁完成簽到並分享給好友，最高可獲得8 momo幣獎勵。