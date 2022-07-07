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台歐日韓離岸風電研討會　布局全球與區域供應鏈

▲經濟部今（8）日指出，經濟部能源局與歐盟執行委員會能源總署、歐洲經貿辦事處、歐盟駐日代表團、歐盟駐韓代表團於７月６日共同舉辦「歐盟-台灣-日本-韓國離岸風電研討會」。（圖／經濟部提供）
▲經濟部今（8）日指出，經濟部能源局與歐盟執行委員會能源總署、歐洲經貿辦事處、歐盟駐日代表團、歐盟駐韓代表團於７月６日共同舉辦「歐盟-台灣-日本-韓國離岸風電研討會」。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-07 10:20:38

經濟部今（8）日指出，經濟部能源局與歐盟執行委員會能源總署、歐洲經貿辦事處、歐盟駐日代表團、歐盟駐韓代表團於７月６日共同舉辦「歐盟-台灣-日本-韓國離岸風電研討會」，經濟部長王美花提到，台灣、歐盟、日本、韓國的交流，可促進離岸風電供應鏈合作，及深化整體亞太區域產業整合，台灣今年底將釋出離岸風電第三階段區塊建置容量3GW，盼能促進與國外風電業者深度合作。

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此次「歐盟-台灣-日本-韓國離岸風電研討會」由經濟部長王美花、歐盟執行委員會國際關係副處長Erlendas Grigorovic、歐洲經貿辦事處代理處長雍青龍（Thomas Jürgensen）、歐盟駐日大使Haitze Siemers及歐盟駐韓大使Maria Castillo Fernandez進行開幕致詞。

經濟部表示，近年來，台灣與歐盟在再生能源領域交流頻繁，此次會議更邀集日本與韓國等離岸風電亞太區域供應鏈的重要成員，共同針對離岸風電議題交換意見並作更深入的探討，促進全球與區域供應鏈合作契機，現場與線上共約400位台灣、歐盟、日本、韓國產官學研人士與會。

王美花說，歐盟是台灣重要貿易夥伴，而台灣、日本與韓國也在近期離岸風電發展上取得重大進展，台灣、歐盟、日本、韓國的交流，不僅促進離岸風電供應鏈合作，更深化整體亞太區域相關產業整合。

此次會議針對離岸風電東亞與歐洲布局、建構區域離岸風電供應鏈及浮動式風電等議題進行交流與討論，分別邀請台灣尼阿斯公司總經理Raoul Kubitschek及工研院綠能所副所長鄭名山主持。台灣、日本、韓國分享政策推動、發展挑戰，歐盟則從全球離岸風電先驅角度，談離岸風電的基礎建設與區域合作實作經驗。

經濟部強調，建構區域供應是各國推動離岸風電產業時關切重點，歐洲維斯塔斯風力系統公司、台灣天力離岸風電科技股份有限公司及韓國風力產業協會出席會議分享對於亞太區域離岸風電市場的觀察與實務經驗，提出建構區域離岸風電供應鏈之建議，對於深化台灣、歐盟、日本、韓國離岸風電產業合作，攜手開發富具潛能的亞太市場有莫大意義。

經濟部進一步提到，浮動式風電已成為離岸風電產業發展的未來趨勢，歐盟與日本身為全球浮動式風電技術發展的先行者，分別由歐洲開發商BlueFloat Energy及日本開發商Simply Blue Group分享歐洲與東亞的浮式離岸風電未來展望，台灣則由風力發電單一服務窗口針對國內未來推動浮動式風電的展望進行說明。

經濟部對於歐盟、台灣、日本及韓國的政府與專家提出精闢的見解與經驗交流表達感謝，相信為各國在該產業帶來了很大的合作機會，也證明歐盟與東亞地區在離岸風產業上密不可分的關係，而台灣今年底將釋出離岸風電第三階段區塊建置容量3GW，期望有助市場永續性發展，促進與國外風電業者深度合作。

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