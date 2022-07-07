台灣之光！「好勁道」體現安心好品質　獨步亞洲美味好麵

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「精選單一純麥」製作，好勁道麵條成份單純，使用澳洲黃金小麥讓麵條口感Q彈。如同「單一純麥威士忌」般的講究，並且選用在麵食領域被認可為高品質原料的澳洲黃金小麥，先天的優質蛋白質與筋度，從原料的堅持就確保製成麵條獨到的Q彈，「單一純麥x 100%無添加」的白皙麵條演繹了簡單最不簡單，麵條咀嚼起來帶有微微小麥香氣，即使嚐遍山珍美味，純粹美味卻最令人回味無窮。
美味秘密2
特別引進「日式杉木室乾燥熟成工法」，使滑順帶勁再升級。有別於坊間日曬乾燥法製麵，特別打造從地板、天花板到牆壁，6面360度全景杉木「杉木乾燥室」，原生態環境結合現代化科技系統性參數調節溫、濕度，確保麵條在沒有雨水、空污的穩定環境，「耗時超過8.5小時的三段式熟成」平衡麵體水分，因此麵條具有不易斷裂、Q滑有勁的特性，吃起來也更猶如手工製麵的質感，講究製麵手法造就專屬美味。
百萬料理Youtuber MASA主廚也稱讚好勁道「細心呵護麵條品質」。透露是他「來台灣最早認識的麵條」，從料理過程中發現麵條不會用筷子一撈就斷，加入食材拌炒後也能保持彈性，吃起來更是Ｑ滑帶勁，初次見面便一見傾心！
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