BA.5殺進本土！李秉穎示警：可能還有一小波疫情

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被問及BA.5是否會影響疫情，李秉穎認為，「會影響，但是他不會像有些人講的這麼巨大，他會有點小波動」，他也預估，單日確診數不會到10萬這麼誇張，有可能到5萬，也可能只有3、4萬例。
李秉穎透露，若邊境檢疫改為「3+4」會有人擔心，可能會漏掉部分境外移入病例，因為新冠肺炎潛伏期14日，「3+4」一定會漏掉一些。
「我覺得我們是可以考慮（鬆綁）！」李秉穎認為，台灣確診數仍比他國高，且BA.5已經進到本土，速度比國外晚1至2個月進來，即使是在過「14+7」的時候，國外有其他變異株，也都是在經過1至3個月後就進到台灣，「因為我們不可能鎖國，鎖國才能完全杜絕變種病毒進來」。
李秉穎說明，變種病毒繁殖有優勢，能取代舊的病毒，雖然每次有新型變異病毒，大家就會說是「大魔王」，但過去幾次變異病毒入境，傳播力變強也並未讓重症、死亡率增加。
李秉穎指出，不論是打過疫苗或是曾染疫過的人，再感染後多為輕症，是因為免疫系統會適應變異病毒，環境中一直有病毒，免疫環境就會不停暴露在病毒下被刺激。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。