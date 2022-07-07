分科測驗下周登場　大考中心公布試場分配表

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因應防疫需求，每間試場考生人數降至36人，經指揮中心與教育部同意，另提供輕症或無症狀確診居家照護考生應試的居家照護考（分）區試場，並提供屬於居家隔離、居家檢疫以及自主防疫考生應試的隔離試場。
大考中心提醒考生，自7月4日至考試當日，請上述考生到大考中心網站，111分科測驗試務專區之「COVID-19自主填報專區」進行填報，若未主動據實填寫，經查證屬實，將取消分科測驗考試資格，已分發入學者，將取消錄取資格，且無補救措施，亦將通報政府相關單位依法做後續處理。
大考中心指出，111學年度分科測驗「試場分配表」（含考試地點及量溫檢測站地點）今天刊登於大考中心網站「111分科測驗試務專區」提供查覽或列印，同時也提供電話語音（02-23643677）查詢，請考生於考前先行上網查覽，以利考試當日能快速進入考（分）區學校量溫及應試。
經審查通過的確診（輕症/無症狀）及具感染風險（居家隔離、居家檢疫、自主防疫）考生，已重編試場與座號，僅能於「COVID-19自主填報專區」的「進度/結果查詢」頁面查詢。請考生列印「確診（輕症/無症狀）、具感染風險考生通報單」，上面載有指定的考（分）區與試場，請下載或列印試場平面圖，於考試當日前往指定試場。
由於本次考試除一般試場，並備有防疫試場，以及不同類型隔離試場，各考（分）區已預先做好動線規劃，請考生配合現場服務人員引導及動線標示移動。
大考中心提醒確診（輕症/無症狀）及居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生，前往考場的交通，僅能依填報時所選搭乘防疫計程車或是由同住家人1人駕車接送。若由同住家人接送，車上請全程配戴口罩，考生坐於後座並不可飲食。考生到達考（分）區試場大樓門口後，將有試務人員引導試場動線。這類考生除攜帶「入場識別證」及「應試有效證件正本」外，另請攜帶由「COVID-19自主填報專區」所列印之「確診(輕症/無症狀)、具感染風險考生通報單」（附「個人資料告知事項同意書」）。通報單請考生進入考（分）區時出示，同意書請簽署後繳交給考（分）區試務人員。
大考中心提醒考生考前詳閱試場規則及違規處理辦法，其中因故使用的備用答題卷，以及在居家照護考（分）區試場、隔離試場使用的答題卷上，無考生本人應試號碼與姓名，考生使用時，亦須於「確認後考生簽名」欄簽名，未簽名者，該節次扣減1級分。此外，試場規則及違規處理辦法新增不同題型作答用筆相關說明與規定；攜帶動物或昆蟲等之罰則；不得污損、塗改或破壞答題卷條碼或定位點記號等之規定與罰則，請考生留意。