大馬譚嘉祥分享斜槓人生　台南移民署邀請新住民開講

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大學期間譚嘉祥認識了女友，也是後來的「牽手」，畢業後他幾經思量，選擇在太太的故鄉台南發展，成為影響其一生的轉捩點。他在科技產業及傳統產業服務將近15年，從研發工程師當到主管，後來因為和公司第二代經營者的理念不合而離職，面臨中年失業的人生低潮。想到除了要養活太太和2個孩子，還要寄錢回馬來西亞照顧年邁的母親，譚嘉祥慎重思考後決定轉換跑道，憑著多年來省吃儉用的存款、太太娘家的資助及銀行貸款，開設國中數理補習班，兼任教學工作。同時也在朋友的推薦下出任企管顧問，接案輔導中小企業申請ISO認證，工作穩定之後，這才終於走出困境，踏上坦途。
從小喜愛歷史與旅遊的譚嘉祥，在104年考取導遊及領隊執業證照，帶領大陸、港澳及新馬參訪團環島旅行，體驗台灣的人文與自然美景，並於110年參加移民署的多元文化人才培訓計畫，希望更能豐富自己的人生。他在家庭教育活動中，講授分享馬來西亞文化，例如峇峇娘惹(Baba-Nyonya)是早期華人移民後裔與當地人通婚及文化交融，逐漸形成一支新的民族，母語也以閩南語為主轉變成夾雜方言及馬來語的峇峇娘惹語(Peranakan Hokkien)，但生活中依然保留了華人的風俗儀式。還有在英國統治馬國時期，當地房產稅是以房屋的面寬計算，因此華人將房屋蓋成長條型以達節稅目的，這些老房子不僅縱深狹長，甚至設有天井，在麻六甲等地觸目所及，成為世所罕見而有趣的一大特色。
擁有遺傳自廚師父親好手藝的譚嘉祥，不僅大方分享南洋咖哩雞、肉骨茶等私房食譜，並現場示範製作馬國傳統甜點「摩摩喳喳」，清涼消暑的美味讓學員們大讚不已。最後他帶動唱馬來民謠「Rasa Sayang」（我有愛的感覺），伴隨悠揚輕快歌聲的旋律，譚嘉祥勉勵新住民朋友：「台灣是一個公平的社會，只要努力就有成功的機會；只要用心投入，就是幸福的所在！」
台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，譚嘉祥代表著新住民族群，懷著夢想來到台灣、落地生根，雖然遭遇挫折，但憑著不放棄的精神，克服逆境，勵志的斜槓人生帶給大家許多啟發。此外，移民署精進為民服務不遺餘力，為提供外國專業人才及其親屬更便捷的服務，「外國專業人才及其親屬線上申辦系統」自7月1日起上線，透過網路24小時都可申辦外僑居留證，免除舟車往返及現場等待時間，方便又快速；另「外來人士在台生活諮詢服務熱線」也自7月1日起簡化改碼為「1990」，熱線繼續提供中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種語言免付費服務，歡迎新住民及外國朋友多加利用。