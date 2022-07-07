COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「PO文影射」謝長廷養子耍特權！條子鴿涉加重誹謗遭起訴

▲台北地檢署認為酈男所說過程，皆非事實，因此今天（7日）依加重毀謗罪起訴。（圖／NOWnews資料照，社會中心翻攝）
▲台北地檢署認為酈男所說過程，皆非事實，因此今天（7日）依加重毀謗罪起訴。（圖／NOWnews資料照，社會中心翻攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 11:16:462022-07-07 11:45:22

曾擔任警察多年的酈俊睿，日前以筆名「條子鴿」出版「你所說的都將成為呈堂證供」一書，書中涉及多起對警方的不實指控，去年他還在臉書上影射，前行政院長謝長廷的養子張維洲被開單後，利用父親官威，導致他被記申誡處分，案經調查，台北地檢署指出，張維洲過去未有闖紅燈被開單的紀錄，因此認為整個過程都不是事實，今天（7日）依加重毀謗罪將其起訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲酈俊睿日前在臉書上影射謝長廷養子，利用父親官威，害他被記申誡處分。（圖／翻攝酈俊睿臉書）
▲酈俊睿日前在臉書上影射謝長廷養子，利用父親官威，害他被記申誡處分。（圖／翻攝酈俊睿臉書）
據了解，酈男去年9/4晚間，在臉書中PO文寫到「那年，我剛從國道調京城，三天兩頭被逼績效，當天終於發現有輛賓士闖紅燈，沒想到該名年輕駕駛搖下車窗後，只淡淡回一句你知道我爸是誰嗎？然後，不再說話。」

酈男接著指出，隔沒多久後，副分局長就來電說到「你剛才是不是攔下一部名車？開他闖紅燈罰單？」、「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」等語，導致他被記了二支申誡，理由還是因為「態度不佳」；PO文一出，引來社會大眾議論，謝長廷也立刻駁斥此事，張維洲更因不滿被指「闖紅燈、搬出謝長廷名號嗆聲」，一狀將酈男告上法院。

台北地檢署調查發現，張維洲過去沒有闖紅燈被開單的紀錄，酈男在謝長廷擔任行政院長期間，也不在萬華分局任職，更沒有因「態度不佳」被記申誡，故認定他發文內容不實，今將酈男依加重誹謗罪起訴。（編輯：陳苾暐）

真心話大冒險賭輸！台中男闖超商「喊搶劫」　GG下場曝光

疑家庭糾紛釀禍！新竹男帶炸彈衝警局求助　不慎炸飛手掌

為閃野狗自撞！箱型車「四輪朝天」躺路中　駕駛受傷送醫

小五童遭罰「波比跳」、重演吵架經過！家長討國賠判決曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀