「PO文影射」謝長廷養子耍特權！條子鴿涉加重誹謗遭起訴
曾擔任警察多年的酈俊睿，日前以筆名「條子鴿」出版「你所說的都將成為呈堂證供」一書，書中涉及多起對警方的不實指控，去年他還在臉書上影射，前行政院長謝長廷的養子張維洲被開單後，利用父親官威，導致他被記申誡處分，案經調查，台北地檢署指出，張維洲過去未有闖紅燈被開單的紀錄，因此認為整個過程都不是事實，今天（7日）依加重毀謗罪將其起訴。
據了解，酈男去年9/4晚間，在臉書中PO文寫到「那年，我剛從國道調京城，三天兩頭被逼績效，當天終於發現有輛賓士闖紅燈，沒想到該名年輕駕駛搖下車窗後，只淡淡回一句你知道我爸是誰嗎？然後，不再說話。」
酈男接著指出，隔沒多久後，副分局長就來電說到「你剛才是不是攔下一部名車？開他闖紅燈罰單？」、「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」等語，導致他被記了二支申誡，理由還是因為「態度不佳」；PO文一出，引來社會大眾議論，謝長廷也立刻駁斥此事，張維洲更因不滿被指「闖紅燈、搬出謝長廷名號嗆聲」，一狀將酈男告上法院。
台北地檢署調查發現，張維洲過去沒有闖紅燈被開單的紀錄，酈男在謝長廷擔任行政院長期間，也不在萬華分局任職，更沒有因「態度不佳」被記申誡，故認定他發文內容不實，今將酈男依加重誹謗罪起訴。（編輯：陳苾暐）