民眾黨拍板選基隆市長？邱臣遠：黨有需要都會全力以赴
目前國民黨、民進黨、時代力量基隆市長參選人皆已出爐，民眾黨是否要派人參選備受外界關注，媒體報導，民眾黨已拍板不分區立委邱臣遠參選基隆市長、高虹安出戰新竹市長，將於下周臨時中央委員會宣布徵召。對此，拍板定案仍要透過黨的機制，若有需要會全力以赴。
民眾黨立委黨團今日舉辦「國防部獅子大開口，軍醫官退場賠天價？」記者會，會後邱臣遠受訪表示，針對九合一縣市長人選部分，在很多會議都討論過，但是正式拍板定案，其實還是要透過黨的機制，基本上台灣民眾黨的機制還是要提到選舉決策委員會、中央委員會通過，才會正式成為機制。
至於自身是否有意願？邱臣遠說，他的態度一直都很一致，只要黨有需要、得到市民的認同，都尊重黨的機制，「都會全力以赴」。
媒體關注，邱臣遠身為不分區立委，是否會「自帶糧草」去參選市長，壓力會不會蠻大的？邱臣遠表示，這部分並沒有得到這個訊息，選舉最重要是要爭取市民認同、爭取社會大眾的支持，不管是自帶糧草或凝結社會的力量，都是每一個候選人必須完成的使命。
年底基隆市長選舉競爭激烈，民進黨確定徵召現任立委蔡適應，國民黨由前立委謝國樑出戰，時代力量則由現任市議員陳薇仲參選，國民黨基隆市黨部前主委黃希賢也宣布要投入選戰。