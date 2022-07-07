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民眾黨拍板選基隆市長？邱臣遠：黨有需要都會全力以赴

▲媒體報導，台灣民眾黨拍板不分區立委邱臣遠選基隆市長，邱臣遠回應表示，若黨有需要都會全力以赴。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲媒體報導，台灣民眾黨拍板不分區立委邱臣遠選基隆市長，邱臣遠回應表示，若黨有需要都會全力以赴。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-07 11:55:46

目前國民黨、民進黨、時代力量基隆市長參選人皆已出爐，民眾黨是否要派人參選備受外界關注，媒體報導，民眾黨已拍板不分區立委邱臣遠參選基隆市長、高虹安出戰新竹市長，將於下周臨時中央委員會宣布徵召。對此，拍板定案仍要透過黨的機制，若有需要會全力以赴。

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民眾黨立委黨團今日舉辦「國防部獅子大開口，軍醫官退場賠天價？」記者會，會後邱臣遠受訪表示，針對九合一縣市長人選部分，在很多會議都討論過，但是正式拍板定案，其實還是要透過黨的機制，基本上台灣民眾黨的機制還是要提到選舉決策委員會、中央委員會通過，才會正式成為機制。

至於自身是否有意願？邱臣遠說，他的態度一直都很一致，只要黨有需要、得到市民的認同，都尊重黨的機制，「都會全力以赴」。

媒體關注，邱臣遠身為不分區立委，是否會「自帶糧草」去參選市長，壓力會不會蠻大的？邱臣遠表示，這部分並沒有得到這個訊息，選舉最重要是要爭取市民認同、爭取社會大眾的支持，不管是自帶糧草或凝結社會的力量，都是每一個候選人必須完成的使命。

年底基隆市長選舉競爭激烈，民進黨確定徵召現任立委蔡適應，國民黨由前立委謝國樑出戰，時代力量則由現任市議員陳薇仲參選，國民黨基隆市黨部前主委黃希賢也宣布要投入選戰。

▲根據世新大學公布的最新民調，針對基隆市長選情，民進黨立委蔡適應微幅落後給國民黨前立委謝國樑；而民調中有多達21.1%的基隆市民未表態，時代力量提名的參選人、基隆市議員陳薇仲也存有一博空間。（圖／記者葉政勳、陳志仁攝，時代力量提供）
▲基隆市長選情，也有民進黨立委蔡適應（左）、國民黨前立委謝國樑（中）、時代力量基隆市議員陳薇仲表態參選。（圖／記者葉政勳、陳志仁攝，時代力量提供）

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