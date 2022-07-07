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台亞基金會攜手移民署　新南向與新住民政策論壇登場

▲台灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長（左）、移民署鐘景琨署長（右）。（圖／移民署提供）
▲台灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長（左）、移民署鐘景琨署長（右）。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-07 12:21:46

公私合作再創新頁，台亞基金會與移民署攜手在今（7）日在台大集思會議中心，共同舉辦「新南向與新住民政策論壇」。在論壇上邀請總統府資政、台亞基金會董事長蕭新煌、立法委員羅美玲女士、移民署署長鐘景琨、教育部終身教育司司長李毓娟、台北市賽珍珠基金會執行長蕭秀玲、新住民代表、專家學者及相關民間團體代表等共同參與，進行雙向交流並提出相關政策建言。總統府資政蕭新煌在論壇中強調「社會多元文化敏感度」的重要性，他表示，隨著新住民在臺落地生根，東南亞各國在國際社會的影響力日增，台灣社會需重視新住民語言學習、多元文化與人才培育等面向，提升東南亞語言及文化的地位，未來也需要結合公私部門的力量及資源，邀請更多人起身共同實踐。

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鐘景琨署長於專題演講時表示，台灣的新住民及其子女已逾百萬人，政府非常重視他們的需求，每五年辦理新住民生活狀況調查，作為中央及地方政府政策規劃之參考。此外，為跨部會協調及統整資源，行政院設有新住民事務協調會報，研商新住民關切之重要議題，落實保障相關權益，如簡化新住民學歷採認流程，新住民可就近向當地政府申請，節省往返原生母國申請學歷證明的繁瑣程序，方便就學就業。內政部也成立了新住民發展基金，每年維持新台幣10億元規模，協助新住民適應台灣社會，加強培力新住民及其子女發展成為國家新力量。未來移民署將持續會同各部會，建構尊重友善和諧的移民環境。

本次論壇共規劃3個主題場次，其中「新住民子女母語學習與應用」場次，著重討論我國推動新住民子女母語教學之成效與挑戰，由國立教育廣播電台主持人陳玉水親自分享，擁有新住民語言優勢，對台灣社會將帶來的轉變；「新住民公共參與」場次，移民官嚴沛瀅則是分享透過新住民培力，如何提升其公共參與知能；而在「新住民培力」場次中，除了分享教育部新住民揚才計畫外，也以通譯人員與新住民語文教學支援人員培力為例，討論新住民培力將如何影響未來地方發展。與會代表們針對論壇討論內容及新南向政策提出相關建言與回饋，後續相關成果將於今（111）年10月份台亞基金會舉辦的玉山論壇中完整呈現。

▲台亞基金會董事長蕭新煌（中）移民署署長鐘景琨（右3）、台亞基金會執行長楊昊（右2）、教育部新住民語文教材編審委員黃木姻（右1）、臺中教育大學副教授楊銀興（左3）、移民署組長黃齡玉（左2）、國立教育廣播電台主持人陳玉水（左1）。（圖／移民署提供）
▲台亞基金會董事長蕭新煌（中）移民署署長鐘景琨（右3）、台亞基金會執行長楊昊（右2）、教育部新住民語文教材編審委員黃木姻（右1）、臺中教育大學副教授楊銀興（左3）、移民署組長黃齡玉（左2）、國立教育廣播電台主持人陳玉水（左1）。（圖／移民署提供）

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