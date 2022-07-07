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英雄不孤單！台彩新影片公開　300則經銷商心聲真實呈現

▲台灣彩券公司今（7）日再推出品牌形象影片《英雄不孤單》，在全台各縣市募集多則公益彩券經銷商的心聲，透過照片述說多年來販賣公益彩券所帶來的力量，並感謝每一位消費者的支持。（圖／台灣彩券公司提供）
▲台灣彩券公司今（7）日再推出品牌形象影片《英雄不孤單》，在全台各縣市募集多則公益彩券經銷商的心聲，透過照片述說多年來販賣公益彩券所帶來的力量，並感謝每一位消費者的支持。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真／台北報導

2022-07-07 13:08:17

繼6月推出品牌形象紀錄影片《英雄的背後》，以真實的紀錄角度，讓民眾看見跨越兩代家庭的彩券影響力，上映後不僅有近300萬觀看，更吸引超過百位網友留言，台灣彩券公司今（7）日再推出系列影片《英雄不孤單》，透過募集22個縣市公益彩券經銷商共同參與，將多年來經銷商們心中最誠摯的謝意、護佑家人凝聚情感的支持、與擁有穩定工作的自信等等，透過影片傳遞給曾購買公益彩券的消費者，感謝他們都是支撐經銷商英雄的最佳夥伴。

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台灣彩券今（2022）年6月邀請台北電影節最佳導演蕭雅全執導，以紀錄影片《英雄的背後》作為品牌形象的首波溝通，透過寫實的鏡頭記錄，以公益彩券經銷商子女的視角，帶領民眾了解到每一位彩券經銷商，都擁有不被現實環境打倒的奮勇精神，影片上映後已吸引近3百萬人次觀看。

影片中呈現經銷商家人之間真實又暖心的繫絆，更讓逾百位網友紛紛留言表示深受感動，「看到後面直接淚噴」、「看完更想哭，好感動想回家抱抱爸媽」、「謝謝每位用心支撐整個家庭的英雄」。也有許多網友表示，看完影片才知道公益彩券默默幫助了許多人，「想不到買彩券這小小的行為可以帶給一個家庭這麼大的影響」、「彩券真的照顧了很多辛苦家庭」。

今日台灣彩券再推出品牌形象系列影片《英雄不孤單》，並於全台各縣市募集了300多則公益彩券經銷商的照片與心聲，影片中可看到街頭巷尾熟悉的彩券行，經銷商與家人親友們一起開心合影，每張照片的背後述說著多年來販賣公益彩券所帶來的力量，透過一張張小小的彩券，讓經銷商們能夠靠自己的努力撐起一個家，讓子女過著無憂無慮的生活，也讓自己更有自信更加開朗。

不僅如此，透過影片也可看出每一個正向的改變都是因為每位消費者善意挺身，讓公益彩券經銷售不再孤單，可以自信地勇往直前，成為家人心目中的英雄。也因為每一張公益彩券不管有無中獎，在台灣的某個角落都會有人因此而獲得幫助，每一張公益彩券的背後，都是好事的起點，民眾現在也可至台灣彩券官方網站品牌專區，一同感受公益彩券經銷商們最純樸、也最真實的心聲。

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