綠高層點名選連江縣長 李問：黨內尚未正式討論離島選舉
面對年底選舉，民進黨在馬祖首次提名包括議員參選人1人、鄉代參選人4人、村長參選人4人；另民進黨秘書長林錫耀6日受訪時也說，正給連江縣黨部主委李問最後的思考時間，決定是否參選連江縣長，引發高度關注與討論。李問今（7）日向記者表示，尊重選對會的討論時程和建議意見，未來連江縣黨部會根據馬祖整體選情，提出最有利的評估。
李問表示，民進黨在馬祖第一波提名名單一共9位選將，包含在南竿鄉有經營日光春和旅館的劉浩晨參選議員、有縣府工作經歷的李哲宇參選鄉代、有環資局服務經驗的陳春開參選介壽村長；北竿鄉的部分，水電業者詹庭語參選鄉民代表、前橋仔社協理事長邱德貴參選橋仔村長；莒光鄉的鄉民代表由「我愛西莒」的FB社團經營者陳竑任參選，鴻景山莊旅宿業者林文福參選大坪村長；東引鄉方面，原樂華村長曹恆勇轉戰鄉民代表、青年漁船船長陳彥誠參選中柳村長。
李問說，大家的競選外套上，印有「陽光馬祖，透明政府」標語，代表新團隊積極關心基層的需求，期許像溫暖的陽光照亮馬祖四鄉五島，也希望透過監督縣政，讓馬祖的政治更加公開透明、公平公正。
李問強調，民進黨馬祖黨部成立2年，但目前還沒有議員或鄉代席次，希望未來透過參與各島基層政治，才能為馬祖鄉親爭取更多權益、並監督縣政府。
李問也說，在8月底登記之前，會繼續徵詢適合的人來參選，歡迎有志參與改變的同志，來加入民進黨的行列。
至於林錫耀昨日談到正讓李問做是否參選連江縣長的最後思考，李問今日表示，感謝林錫耀的肯定，選對會還沒正式討論離島，他也尊重選對會的討論時程和建議意見。未來縣黨部會根據馬祖整體選情，提出最有利的評估。