國民黨酸高雄常停電　民進黨議員提數據回擊

昨日中午12點左右，高雄苓雅區一帶，因為電纜故障事件影響，停電影響約有1,100戶，時間約一小時，國民黨高雄市長參選人柯志恩遷戶籍到高雄首日，就在國民黨市黨部遇到停電，直言「現在終於體會到，高雄的停電問題已到了刻不容緩的地步」，市議員林智鴻今（7）日則提出相關數據，回批國民黨見獵心喜，急著做圖卡帶風向、攻擊市府，這難道是負責的監督行為嗎？
柯志恩成為高雄人的第一天就遇到停電，國民黨團總召童燕珍表示，無預警的停電正是高雄的日常生活，陳其邁2年拚4年拚出了2年停34次電的成績，希望陳其邁市長不要又只會「說重話」，而是該拿出實際作為要求台電改善，希望下次停電陳其邁能拿出國民黨團送他的「國泰民安」蠟燭，想想高雄市民的痛苦與心聲。
對此，民進黨議員林智鴻則提數據回擊，根據向台電要到的數據顯示，陳其邁市長上任後，2021年全高雄停電件數是1,179件，較前兩年（2019-2020年），每年平均1,425件，反而下降17.3%，顯示國民黨推出的參選人柯志恩完全不熟悉高雄，只想打高空的炒作心態。
林智鴻強調，做為在野黨監督政府施政是理所當然，但建議國民黨在指責政府之前，應該做好充足準備，引用客觀數據來支持自己的論點和立場，才是一個合格而且負責的政黨該有的行為，不要為了攻擊而批評。