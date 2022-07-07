名家論壇》廖欽福／揭弊還是搏版面？

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對於一個市民而言，想要監督市政，另一個管道，則是在地方自治的理念下，經由議會對行政機關，進行制衡監督，我國的直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表，分別由直轄市民、縣（市）民、鄉（鎮、市）民，依法選舉，定期開會，進行預算與法律的審議，並且進行質詢監督，可以監督市政的弊病，找出可能的缺失，依據地方制度法第84條規定，直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長適用公務員服務法，如其行為有違法、廢弛職務或其他失職情事者，準用政務人員之懲戒規定。除了追究其行政責任外，亦可經由司法程序，進行訴追，經由司法手段尋求真相。
媒體？議會？還是去法院？此三者間的先後順序關係，值得深思！真相究竟如何？想起過去的2012年宇昌案，最後以「查無不法」簽結，但是卻將台灣生技醫藥產業耽擱了多年，也許大家都忘了，特別是在疫情蔓延的現在，如果不慎，受害的是台灣的產業和珍貴民主價值。
●作者：廖欽福／台灣大學法律學研究所法學博士。現為國立高雄科技大學科技法律所教授
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