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名家論壇》廖欽福／揭弊還是搏版面？

▲國民黨台南市長參選人謝龍介指控，台南市長黃偉哲透過律師向靈骨業者索賄千萬。（圖／截取自謝臉介臉書直播）
▲國民黨台南市長參選人謝龍介指控，台南市長黃偉哲透過律師向靈骨業者索賄千萬。（圖／截取自謝臉介臉書直播）

文/廖欽福

2022-07-07 13:25:40

年底地方選舉將至，各黨候選人也紛紛底定出爐，各種尋求造勢的活動紛紛出籠，特別是揭發給各種可能的弊案，此舉讓地方市民有審視各候選人的機會，能夠在將來選擇最優質的候選人，為民服務，自屬當然，特別是監督市政的運作，有其必要，讓人民能夠擇優汰劣，正是民主選舉的真諦。台南市長參選人謝龍介議員，今日上午召開了「揭露台南市長黃偉哲涉及之重大貪瀆案」記者會，也在臉書上直播，讓身為臺南市民的我，想要去關切與理解，因為攸關將來文化古都大台南的發展。

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我國憲法上保障人民有言論的自由，在科技網路發達的時代，從過去實體開記者會，經過新聞媒體報導，到現在常見利用社群媒體，以文字、影像方式進行，自己就是媒體，效果極佳，可以快速博得版面，引發關切，可能讓對手措手不及，未能完整回應，也可能熱度過後，無人問津，好似煙火施放，璀璨奪目，然後揚長而去。

對於一個市民而言，想要監督市政，另一個管道，則是在地方自治的理念下，經由議會對行政機關，進行制衡監督，我國的直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表，分別由直轄市民、縣（市）民、鄉（鎮、市）民，依法選舉，定期開會，進行預算與法律的審議，並且進行質詢監督，可以監督市政的弊病，找出可能的缺失，依據地方制度法第84條規定，直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長適用公務員服務法，如其行為有違法、廢弛職務或其他失職情事者，準用政務人員之懲戒規定。除了追究其行政責任外，亦可經由司法程序，進行訴追，經由司法手段尋求真相。

媒體？議會？還是去法院？此三者間的先後順序關係，值得深思！真相究竟如何？想起過去的2012年宇昌案，最後以「查無不法」簽結，但是卻將台灣生技醫藥產業耽擱了多年，也許大家都忘了，特別是在疫情蔓延的現在，如果不慎，受害的是台灣的產業和珍貴民主價值。

●作者：廖欽福／台灣大學法律學研究所法學博士。現為國立高雄科技大學科技法律所教授
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 [email protected]
 

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