7-11「禮拜四神功能」曝！便當五折吃爆 一杯咖啡省30元
台灣超商因為其便利又24小時營業的特性，成為日常生活中民眾不可或缺的商家之一，而隨著科技越來越發達，不少超商都已經陸續研發出自己的一套APP，提供給有下載的客人一些超殺的優惠。近日7-11「OPENPOINT」APP的神功能就被挖出，不僅五折爽吃便當，還有買咖啡也能一杯現省30元，引起熱議。
一名網友在PTT以情報模式貼文指出「7-11的OPENPOINT週四驚喜日又來了啦，結論就是這週給你滿滿的便當啦！」只見貼出的優惠當中，顧客可以使用OPENPOINT點數兌換不同的商品，內容包括咖哩飯、牛肉燴飯、風味意麵、奮起湖便當，許多商品都是下殺五折起；另外像是精品拿鐵、美式都只要用OPENPOINT1點加上50~60元就可以兌換，一杯原價的精品咖啡現省30元。
貼文一出，網友紛紛回應「週四的會員驚喜日買很久囉，這次的便當真的讚」、「什麼鬼操作！換爆」、「有飯又有麵真的很讚欸」、「一次會不會太多便當，太舒適」、「搶得到才是實的，怕是最後空歡喜」、「其實蠻難搶的哈哈哈因為有限量，但已經很佛了」、「每週四都期待有什麼商品，這週的真的不錯」。
而事實上， OPENPOINT APP一直以來優惠都非常多，除了大家熟知的買咖啡打折打到骨折外，還有許多優惠活動都是有下載APP才有，包含這個每週四上午11點準時開跑的「會員驚喜日」，通常官方都會前一天預告兌換獎項！獎項先前有出現過衛生紙、拉麵、便當、各式飲料等等。
而《NOWnews》記者也實際於下午1時許打開OPENPOINT APP查看，發現精品咖啡等物都還有貨，但如鄉民所言「五折便當類」超級難搶，目前看頁面已經全數換光，下次如果想要撿便宜的民眾可要隨時留意APP「週四會員驚喜日」訊息，以免向隅。（編輯：張嘉哲）