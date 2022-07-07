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郁方與黃嘉千同樣當人妻16年　強調婚姻一點「需要訓練」

▲郁方（右）分享夫妻相處知道。(圖／郁方臉書)
▲郁方（右）分享夫妻相處知道。(圖／郁方臉書)

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-07 14:30:152022-07-07 14:53:27

藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立的16年異國婚玩完，消息曝光後讓許多已邁入婚姻的藝人，紛紛出面發表看法，其中同樣結婚16年的郁方，昨（6）日也透過臉書分享夫妻相處之道，表示除了需要培養彼此間的幽默感之外，也強調越是親近的人越需要禮貌。

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▲黃嘉千與夏克立離婚。（圖／翻攝黃嘉千微博）
▲黃嘉千（左）夏克立（右）傳出離婚消息。（圖／黃嘉千微博）
郁方認為婚姻要保持幽默，也要保持距離，幽默感是訓練出來的，那必須保持的距離就是常說「請，謝謝，對不起」，同時舉例與老公陳昱羲的生活日常：「老爺說『請幫我準備一壺熱水我要泡茶』，我說『好的』，不巧家裡只剩下一個他平常在喝的保溫壺，就拿它來裝熱水，老爺誤以為保溫壺裡面一如既往裝的是冷水，就一口飲下，那自然是燙的機機哇哇叫。」

▲郁方曬出與老公的對話。（圖／郁方臉書）
▲郁方曬出與老公的對話。（圖／郁方臉書）
老公一個心急直呼：「妳為什麼這麼做？我最近有得罪妳嗎？」郁方則備感冤枉，但礙於身體不適，就沒有多做辯解，坦言好在後來老公就馬上道歉，不然自己就會主動下跪致歉，郁方也在文末強調：「愈是親近的人愈需要禮貌。」

▲郁方臉書全文。（圖／郁方臉書）
▲郁方臉書全文。（圖／郁方臉書）
主播蕭彤雯看到後，充滿崇拜地說：「下次教我怎麼對付天蠍腦公（老公）。」其他網友也深有共鳴：「其實妳退一步、他讓一步，才能夠相安無事的共同生存」、「人往往容易忽略與最親近的人的相處模式」，還有人笑稱郁方老公是「求生意志很強的神隊友」。

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