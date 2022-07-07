中國養套殺！石斑遭禁　陳吉仲指與ECFA有因果關係

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陳吉仲指出，去年跟前年，外銷到中國的石斑已剩約6000、7000公噸，不像往年達到1萬公噸，已經有在降低數量，「因為農漁民都知道，其實他們自己最清楚，他已經知道這種把戲」，如果再倚賴單一的中國市場，會有貿易風險。
陳吉仲表示，從去年鳳梨事件開始，農委會除有提醒農漁民要注意外，也有具體分散市場，例如台灣水果每年生產幾百萬公噸，外銷部分有8成5都會到中國市場，中國是台灣外銷第一大國，現在只剩4成1，出口大國前兩名分別為美國和日本，中國降至第三，若鳳梨外銷問題能克服、石斑魚外銷問題也能克服，以後農漁業就比較可以永續。
「你看他選的這幾個品項，禁止掉的都依賴性很高」，陳吉仲進一步分析，去年鳳梨外銷約有9成都是至中國，同樣遭禁的鳳梨釋迦外銷也有9成到中國，石斑魚也是一樣，「他選擇的品項，都是高度倚賴中國的品項」。
陳吉仲認為，中國購買這些品項，某種程度還是有市場機制，但是某些政策措施有誘導性，他舉例，2010年ECFA生效，早收清單中有石斑魚，免關稅讓大家開始養石斑魚，當時石斑魚增加一倍，產量從1萬公噸變成2萬公噸。
石斑魚遭禁止後，綠營批這是前總統馬英九跟中國設下的ECFA陷阱，而馬則嗆總統蔡英文為何不廢ECFA。對此，陳吉仲說「你看這就很好玩」，ECFA從2010年至今，有沒有優惠讓農漁民往這方向生產、進而出口，造成倚賴中國單一市場的結果，「當然是有這樣的因果關係」，因此應該是如何把這樣的因果關係盡量往其他市場去疏導跟解決。