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中國養套殺！石斑遭禁　陳吉仲指與ECFA有因果關係

▲農委會主委陳吉仲今（7）日在節目中指出，中國禁止輸入的產品都是對中國具有高度倚賴的品項，更認為中國某些政策具有誘導性。（圖／記者許若茵攝，2022.06.21）
▲農委會主委陳吉仲今（7）日在節目中指出，中國禁止輸入的產品都是對中國具有高度倚賴的品項，更認為中國某些政策具有誘導性。（圖／記者許若茵攝，2022.06.21）

記者許若茵／台北報導

2022-07-07 21:00:18

針對中國屢次禁台灣農漁產品，農委會主委陳吉仲今（7）日在節目中指出，中國禁止輸入的產品都是對中國具有高度倚賴的品項，更認為中國某些政策具有誘導性，且這與ECFA有因果關係，因此台灣要盡量往其他市場去疏導跟解決。

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中國屢次單方面禁止台灣農漁產品輸入，從過去禁止鳳梨、釋迦、蓮霧進口，到近期從6月10日至今，中國稱台灣石斑魚檢出禁藥禁止輸入、6月15日與6月23日分別在白帶魚和竹筴魚包裝檢出新冠陽性暫停輸入一週。另6月30日，澳門市政署表示，檢出台灣進口芒果新冠陽性，100公斤的貨物全被封存銷毀、昨（6）日香港也稱台灣芒果檢出新冠肺炎病毒，銷毀此批200公斤涉事芒果。。

陳吉仲指出，去年跟前年，外銷到中國的石斑已剩約6000、7000公噸，不像往年達到1萬公噸，已經有在降低數量，「因為農漁民都知道，其實他們自己最清楚，他已經知道這種把戲」，如果再倚賴單一的中國市場，會有貿易風險。

陳吉仲表示，從去年鳳梨事件開始，農委會除有提醒農漁民要注意外，也有具體分散市場，例如台灣水果每年生產幾百萬公噸，外銷部分有8成5都會到中國市場，中國是台灣外銷第一大國，現在只剩4成1，出口大國前兩名分別為美國和日本，中國降至第三，若鳳梨外銷問題能克服、石斑魚外銷問題也能克服，以後農漁業就比較可以永續。

「你看他選的這幾個品項，禁止掉的都依賴性很高」，陳吉仲進一步分析，去年鳳梨外銷約有9成都是至中國，同樣遭禁的鳳梨釋迦外銷也有9成到中國，石斑魚也是一樣，「他選擇的品項，都是高度倚賴中國的品項」。 

陳吉仲認為，中國購買這些品項，某種程度還是有市場機制，但是某些政策措施有誘導性，他舉例，2010年ECFA生效，早收清單中有石斑魚，免關稅讓大家開始養石斑魚，當時石斑魚增加一倍，產量從1萬公噸變成2萬公噸。

石斑魚遭禁止後，綠營批這是前總統馬英九跟中國設下的ECFA陷阱，而馬則嗆總統蔡英文為何不廢ECFA。對此，陳吉仲說「你看這就很好玩」，ECFA從2010年至今，有沒有優惠讓農漁民往這方向生產、進而出口，造成倚賴中國單一市場的結果，「當然是有這樣的因果關係」，因此應該是如何把這樣的因果關係盡量往其他市場去疏導跟解決。

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