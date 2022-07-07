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房價鐵板一塊？6月建案議價率大減　好壞參半後勢埋隱憂

▲「住展風向球」今年6月分數為43.6分，已經降至今年最低點，相較5月減少2.1分，不過對應燈號仍維持「綠燈」，已經連續11綠。（圖／張勵德攝）
▲「住展風向球」今年6月分數為43.6分，已經降至今年最低點，相較5月減少2.1分，不過對應燈號仍維持「綠燈」，已經連續11綠。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-07 14:09:36

國內房市真的要開始走下坡了嗎？代表北台灣新建案市場趨勢的「住展風向球」，今年6月分數為43.6分，已經降至今年最低點，相較5月（45.7分）減少2.1分，不過對應燈號仍維持「綠燈」，且已經已經連11綠。不過風向球6大構成項目卻呈現「二升二降二平」，新成屋戶數、成交組數等2項分數下滑，預售屋推案量、議價率等2項分數上升，另待售住宅建案數、來客組數等2項分數持平。負責調查的《住展雜誌》研發長何世昌表示，6月風向球分數下降主因是建商推案、民眾買房意願偏低有關。「雖然風向球目前仍在綠燈之上，但分數已經很接近綠燈與黃藍燈交界，後勢不能過度樂觀。」

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雖然近期本土疫情有緩降趨勢，但除了疫情、央行升息外，又有台股暴跌衝擊，外在因素相當嚴峻！根據《住展雜誌》調查，北台灣6月預售屋推案量稍有成長但不足500億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-中正「向陽上冠」、大安「親家JIA」、南港「達欣東匯」；新北市-中和「華固得月」、三重「元利樂樺」、淡水「合嘉素晴」；桃園市-中壢「欣宇」、龍潭「幸福山丘NO.1」、桃園「長堤凰澄」和「合輝大璽-水月」、大園「華登新城峰」、蘆竹「合雄心之丘」；新竹縣-新埔「竹科臻邦」等案。6月完工釋出的新成屋戶數急降至1百餘戶，單一案量逾15億元以上的指標案僅有台北市-大安「閱大安」。

新案的供給水位少，線上建案賣壓也就不大，6月線上待售的住宅建案數已連續3個月低於1千個以下。即使近期房市整體買氣並不算好，但建案售價還是鐵板一塊，6月北台灣新建案平均議價率降至11.19％，較5月減少0.5個百分點，是今年以來變動幅度最大的一次，充份說明目前賣方心態是「不是不肯賣，是不肯便宜賣」。

代表市況的成交與來客組數部份，6月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為25.5組／週，較5月微減0.1組／週。追蹤的指標建案平均成交組數約2.0組／週，較5月減少0.5組／週。

何世昌指出，6月新建案市況與5月差異不大，新公開銷售的建案依然一支獨秀，但需注意新案的蜜月期大幅縮短；除了少數特例外，新案高人氣蜜月期通常僅能維持2.5個星期左右，之後來客與成交組數就快速走低。但在疫情爆發與升息之前，新案蜜月期往往能維持1個月左右時間，如今蜜月期已減少1.5個星期。

市場有壞消息，同時另有好消息。近期指標建案回籠客比例有增加趨勢，也許是因為回籠客已考慮多時、也可能遲遲等不到降價，回籠客成交比率有略升的跡象，而這個狀況能否延續下去，將是7月市況回穩的關鍵因素之一。

何世昌認為，雖然目前新建案市況還不到悲觀的程度，房價也屹立不搖，但大環境不友善的因素除了升息與疫情之外，全球大升息引發的經濟衰退疑慮正在形成新的風暴，外部環境對房市的干擾將一波接著一波；假如干擾的時間拖到8、9月，市況還未好轉且分數持續下探，就要留意風向球近一年趨勢線是否會轉為下彎。

 

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