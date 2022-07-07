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特企／富喬物業首發NFT購屋　5大真實賦能管到元宇宙　

▲富喬物業管理顧問股份有限公司創辦人陳宏昌(左四)率領各領域的人才，將物業管理的精神導入套房與住家的租賃管理。（圖／品牌提供）
▲富喬物業管理顧問股份有限公司創辦人陳宏昌(左四)率領各領域的人才，將物業管理的精神導入套房與住家的租賃管理。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-07 16:33:10

近年來數位科技浪潮吹向元宇宙，富喬物業管理顧問股份有限公司集結各領域的人才，將物業管理的精神導入套房與住家的租賃管理，統籌租屋前中後全方位的行銷、管理、維護等服務，以新型態的經營管理為客戶提升房產效益，更在今年以創新創意創時代的突破精神，跨向元宇宙區塊鏈領域，是為包租代管業首發NFT的領航企業家。

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富喬物業管理顧問股份有限公司創辦人陳宏昌表示，富喬創立後即獲得許多房東委託，針對房屋提供物業管理服務，包括租屋管理、代管包租、投資買賣、裝潢修繕及稅務規劃、旅館經營與活化，專業服務深獲好評；此次發行NFT不是為了營利更不是為了競標炒作，而是期待能與客戶能有持續且深度的互動，強化大眾對富喬的認同與支持，為了讓自家NFT更具收藏價值，富喬提供五大賦能，目的就是想寵壞持有「富喬吉祥物NFT」的每一位支持者。

富喬NFT五大真實賦能

一．可兌換關係企業「燃食健康餐盒」乙份，不限平假日皆可使用

二．可享有「狗狗日常寵物旅館」儲值71折優惠

三．由富喬專業團隊提供房屋估值免費服務乙次，讓我們為你圓⼀個家的夢想

四．自持有富喬NFT起，立即享有10萬元購屋折價金，無使用期限之限制

五．可享有「柜富旅店」免費住宿乙次，2023年全新開幕，敬請期待

富喬物業發言人余俊澤表示，次富喬物業所發行NFT規劃在7/7日OurSong平台上架，以環遊世界大冒險為主題，由富喬物業的「吉祥物富喬豬」帶領大家到世界各 地知名景點冒險，滿足大家後疫情時代解封後出國遊玩的想像。首發66款NFT，民眾只要花新台幣999元，就能換得10萬元購屋折價金及其它賦能。

富喬物業推出市場的案件普遍受到購屋族的喜愛，也順勢發展出: 「唯沃好居」、「相寓好宅」、「每刻寓光」，三大房產品牌。提供房客⼀個充滿愛的家、創造可負擔的美好生活，為房東創造多元化的資產效益，以縝密的溝通 與謹慎的態度，滿足每⼀位房東與租客的實際需求。

富喬物業網站：https://joerich.cc/

富喬物業NFT OurSong平台上架：https://www.oursong.com/@richpiggy

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