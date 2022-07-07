特企／富喬物業首發NFT購屋　5大真實賦能管到元宇宙　

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富喬NFT五大真實賦能
一．可兌換關係企業「燃食健康餐盒」乙份，不限平假日皆可使用
二．可享有「狗狗日常寵物旅館」儲值71折優惠
三．由富喬專業團隊提供房屋估值免費服務乙次，讓我們為你圓⼀個家的夢想
四．自持有富喬NFT起，立即享有10萬元購屋折價金，無使用期限之限制
五．可享有「柜富旅店」免費住宿乙次，2023年全新開幕，敬請期待
富喬物業發言人余俊澤表示，次富喬物業所發行NFT規劃在7/7日OurSong平台上架，以環遊世界大冒險為主題，由富喬物業的「吉祥物富喬豬」帶領大家到世界各 地知名景點冒險，滿足大家後疫情時代解封後出國遊玩的想像。首發66款NFT，民眾只要花新台幣999元，就能換得10萬元購屋折價金及其它賦能。
富喬物業推出市場的案件普遍受到購屋族的喜愛，也順勢發展出: 「唯沃好居」、「相寓好宅」、「每刻寓光」，三大房產品牌。提供房客⼀個充滿愛的家、創造可負擔的美好生活，為房東創造多元化的資產效益，以縝密的溝通 與謹慎的態度，滿足每⼀位房東與租客的實際需求。
富喬物業網站：https://joerich.cc/
富喬物業NFT OurSong平台上架：https://www.oursong.com/@richpiggy