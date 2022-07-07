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「長新冠」好困擾？中醫三伏貼調養克服：2種食物不要吃

▲台北市市立聯合醫院仁愛院區中醫師王明仁表示，三伏貼療法是透過將溫熱藥物直接敷貼在穴位上，提振體內陽氣並驅除寒氣，具有增強免疫提升代謝的功效，對於虛寒性體質的患者的後遺症具有不錯的療效。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北市市立聯合醫院仁愛院區中醫師王明仁表示，三伏貼療法是透過將溫熱藥物直接敷貼在穴位上，提振體內陽氣並驅除寒氣，具有增強免疫提升代謝的功效，對於虛寒性體質的患者的後遺症具有不錯的療效。（圖／NOWnews資料照片）

記者董妍廷/綜合報導

2022-07-07 14:44:462022-07-07 15:09:11

新冠肺炎患者持續增多，出現「長新冠」後遺症困擾很多康復者，一名58歲的女性，過去沒有慢性病或特殊病史，但確診後康復後仍有輕微咳嗽、疲倦、頭暈、覺得容易喘、耳咽部疼痛等後續症狀。後來到台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科就診，收治病例的王明仁醫師說，該名患者的症狀就屬於「新冠肺炎後遺症」(Post-COVID condition)，也就是俗稱的長新冠症(Long COVID)，後來利用中藥、針灸、三伏貼等方式調養治療，症狀慢慢有所改善。「三伏貼」具有增強免疫提升代謝的功效，對於虛寒性體質的「新冠肺炎後遺症」患者具有不錯的療效。

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根據美國數據分析，有30%的染疫康復者會出現「長新冠」，通常這種狀況會在染疫後3個月內出現、持續至少2個月。王明仁指出，長新冠症目前雖然仍未有公認的診斷標準，但其症狀繁雜多變，比較常見的症狀有：疲倦、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽，部分患者也可能出現：嗅味覺喪失、骨關節疼痛、頭痛、頭暈、食慾不振等狀況；也可能出現記憶力減退、注意力不集中等精神症狀。

由於長新冠症狀可能持續超過2個月以上，不只導致患者生活品質下降，更提高心血管疾病、憂鬱症與焦慮症風險。尤其是沒有注射疫苗的族群、高齡或有多重共病的患者風更高。王明仁說，西醫通常以症狀治療並配合心肺功能和肌肉訓練為主，此外也要特別注意調整生活節律、健康的飲食習慣與本身疾病的控制。中醫方面，則能夠透過中藥、針灸、三伏貼等治療方式，調整患者體質、提升免疫力加速復原。

所謂的三伏貼是一種特殊的中醫治療，利用溫熱的中藥物，直接貼敷於穴位，可以提振體內陽氣並驅除寒氣，具有增強免疫提升代謝的功效。不只可以緩解新冠肺炎的症狀，對於有慢性過敏、鼻炎、氣喘的病患也適合使用。王明仁表示，三伏貼對於虛寒性體質的患者的新冠肺炎後遺症具有不錯的療效，在確診者轉陰後的7到10天，如果還有反覆的新冠症狀，雖然病毒量降低不會有傳染力，但是還是會有少許的病毒量存在在身體裡，此時可以到醫院就醫尋求協助。

傳統上中醫使用三伏貼，是在一年中最熱的3個「三伏日」，在背部穴道上熱敷，把藥物從穴道進入人體循環，促進氣血暢通提升免疫力，對過敏體質特別有幫助。而三伏天是依照農曆計算，大約在國曆7月中下旬至8月上旬，這段時間陽氣最旺，加上天氣熱毛孔比較容易張開，方便藥物滲透，體虛的人藉由調養可提升冬天的抗病能力。

不過王明仁也強調，三伏貼並不是人人都適合，若有發燒、發炎、皮膚過敏、孕婦的族群則較不適合。病患需要到中醫科掛號，然後由醫師診斷看是否有需要才能執行。此外，最近因為天氣炎熱，很多人開始吃冰、整天吹冷氣，比較多病患因為身體偏虛弱、偏寒而到醫院就醫。 「建議比較甜或是寒的食物盡量不要吃，因為咳嗽比較不容易好，新冠症狀也會比較久！」

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