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邊境放寬！每週入境上限提至4萬　陳時中：疫情在往下走

▲陳時中表示，重症率並未提高，疫情在明顯往下走的情況，為了大眾出國的期待，因此放寬入境人數。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中表示，重症率並未提高，疫情在明顯往下走的情況，為了大眾出國的期待，因此放寬入境人數。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 14:43:55

中央流行疫情指揮中心今天（7日）表示，即日起每週入境上限將提高至4萬人，另外從7/14起，國人、持有效居留證及來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，針對此變動，指揮官陳時中說明原因，第一是為了滿足大眾出國的期待，第二是重症率並未提高，疫情明顯在「往下走」，且目前國外疫情過後，可做PCR處所減少，若驗出陽性滯留在外，後續恐產生更大的問題。

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指揮中心今天表示，自6月15日起調整入境檢疫天數為「3天居家檢疫+4天自主防疫」，並同步調控入境總人數為每週2.5萬人次，已執行近三週，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則。

另外自7月14日零時(航班表定抵臺時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全；陳時中也指出，雖然放寬2日內PCR，但入境時，仍還是要做深喉唾液篩檢。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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