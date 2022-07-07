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放膽逆操作！小黨新人走夜路變貪食蛇　螢光彩繪牆超夢幻

▲許瑞宏發掘許多在地夜貓族偏愛的深夜食堂，選區夜巡直播不時歪樓成吃播，卻更受網友喜愛。（圖／許瑞宏臉書，2022.07.07）
▲許瑞宏發掘許多在地夜貓族偏愛的深夜食堂，選區夜巡直播不時歪樓成吃播，卻更受網友喜愛。（圖／許瑞宏臉書，2022.07.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-07 15:02:16

小黨新人曝光難度高，台中市有參選人不約而同逆勢操作，走夜貓族路線，企圖在黑暗中吸人眼球。民眾黨市議員參選人許瑞宏，每晚10點直播老舊社區探險試膽的過程，吸引好奇年輕人主動追隨，將夜巡隊伍走成貪食蛇；台灣基進黨陳若庭透過螢光彩繪打造「未來市議員服務處」，讓老舊三合院的夜晚比白天更絢麗，成為當地人打卡熱點。

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▲許瑞宏說，深夜雖然人少，但發放文宣的效果遠比白天好，悠閒散步的民眾多半不會拒絕。。（圖／許瑞宏臉書，2022.07.07）
▲許瑞宏說，深夜雖然人少，但文宣發放效果遠比白天好，心情悠閒的民眾多半不會拒絕。。（圖／許瑞宏臉書，2022.07.07）
疫情當下，競選經費有限的小黨新人若想打陸戰，可說是萬般艱難，因此各種逆勢操作求曝光的點子不斷出爐！民眾黨提名競選台中市議員的許瑞宏，所在的中西區年輕人外流嚴重，市容老舊、廢棄空屋多，許多孩子被告誡「晚上不要逗留」，因此流傳許多「都市傳說」，成為網紅網帥探險試膽的所在。

許瑞宏認為夜晚的問題應該在夜晚解決，從6月28日開始，每晚花3小時出門「夜巡」，意外發掘許多在地夜貓族才知道的深夜食堂，直播不時歪樓成吃播，他也見識到損壞未修的路口監視器、停得亂七八糟的機車，如何成為黑夜的危險因子。

▲從最開始的一個人走，到逐漸吸引年輕人參與，許瑞宏「勇敢走夜路」第9天，已經出現「貪食蛇」隊伍。（圖／許瑞宏臉書，2022.07.07）
▲從最開始的一個人走，到逐漸吸引年輕人參與，許瑞宏「勇敢走夜路」第9天，已經出現「貪食蛇」隊伍。（圖／許瑞宏臉書，2022.07.07）
透過手機，網友跟著許瑞宏看到老城區的另番風貌，3天前開始有2名年輕人主動入陣，許瑞宏也樂得客串解說員，這群「夜巡者」昨晚已拉成10人的長長隊伍。年輕人想多認識擁有歷史風貌的中西區，也有人說不想讓暑假留白。許瑞宏在臉書笑稱，自己勇敢走夜路，卻走成深夜裡的貪食蛇；民眾黨主席柯文哲也來留言鼓勵：「一個里，走一遍，是你的選民，走兩遍，是你的朋友，走三遍就是你的選票。」

另一新人台灣基進提名的陳若庭，是民代助理出身，選區在后里、豐原，苦無經費與資源的她，向前市議員高基讚借來后里大圳路磚造祖厝當競選總部，但傳統的村莊三合院難以吸引他人目光。手繪藝術家蕭羽彤巧手一揮，在灰色牆面加進后里盛產水果、花卉的元素，以魚、葉子、泡泡跟白花為創作主題，水性螢光漆彩繪的「未來市議員服務處」日前完成。

▲「未來市議員服務處」白天的模樣。（圖／陳若庭臉書，2022.07.07）
▲「未來市議員服務處」白天的模樣。（圖／陳若庭臉書，2022.07.07）
▲入夜後的陳若庭競選總部，比白天更絢爛。（圖／陳若庭臉書，2022.07.07）
▲入夜後的陳若庭競選總部，比白天更絢爛。（圖／陳若庭臉書，2022.07.07）
老宅院的黑夜從此美麗，乍看像被寫意塗鴉的老牆面，晚上變身為魔幻光影空間，吸引不少路過民眾停下來拍照打卡，還有人問：「這是競選總部嗎？根本是觀光景點！」年輕族群集思廣益，把在地元素轉化融合為景點，為老社區注入新創精神，陳若庭認為：「競選總部不該是戰場，而是居民生活的一部分。」

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