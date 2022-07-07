放膽逆操作！小黨新人走夜路變貪食蛇　螢光彩繪牆超夢幻

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許瑞宏認為夜晚的問題應該在夜晚解決，從6月28日開始，每晚花3小時出門「夜巡」，意外發掘許多在地夜貓族才知道的深夜食堂，直播不時歪樓成吃播，他也見識到損壞未修的路口監視器、停得亂七八糟的機車，如何成為黑夜的危險因子。
透過手機，網友跟著許瑞宏看到老城區的另番風貌，3天前開始有2名年輕人主動入陣，許瑞宏也樂得客串解說員，這群「夜巡者」昨晚已拉成10人的長長隊伍。年輕人想多認識擁有歷史風貌的中西區，也有人說不想讓暑假留白。許瑞宏在臉書笑稱，自己勇敢走夜路，卻走成深夜裡的貪食蛇；民眾黨主席柯文哲也來留言鼓勵：「一個里，走一遍，是你的選民，走兩遍，是你的朋友，走三遍就是你的選票。」
另一新人台灣基進提名的陳若庭，是民代助理出身，選區在后里、豐原，苦無經費與資源的她，向前市議員高基讚借來后里大圳路磚造祖厝當競選總部，但傳統的村莊三合院難以吸引他人目光。手繪藝術家蕭羽彤巧手一揮，在灰色牆面加進后里盛產水果、花卉的元素，以魚、葉子、泡泡跟白花為創作主題，水性螢光漆彩繪的「未來市議員服務處」日前完成。
老宅院的黑夜從此美麗，乍看像被寫意塗鴉的老牆面，晚上變身為魔幻光影空間，吸引不少路過民眾停下來拍照打卡，還有人問：「這是競選總部嗎？根本是觀光景點！」年輕族群集思廣益，把在地元素轉化融合為景點，為老社區注入新創精神，陳若庭認為：「競選總部不該是戰場，而是居民生活的一部分。」