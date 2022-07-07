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培育女性科技人才！中鋼教育基金會進行科學實驗室直播

▲中鋼集團教育基金會執行秘書朱啟瑋(左1)與中山大學副校長蔡秀芬(左2)進行科學實驗室開箱直播活動，以培育女性科技人才。(圖／記者黃守作攝，2022.07.07)
▲中鋼集團教育基金會執行秘書朱啟瑋(左1)與中山大學副校長蔡秀芬(左2)進行科學實驗室開箱直播活動，以培育女性科技人才。(圖／記者黃守作攝，2022.07.07)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-07 20:00:00

中鋼集團教育基金會為培育更多優秀的女性科技人才，今(6)日與國立中山大學合作，舉辦多達14場線上科學實驗室開箱直播活動，透過鏡頭帶領全國60所高中、800位女高中生，揭開毒物快篩中心、水下載具研發中心與奈米生醫材料、光電調變、海洋動物生理、半導體奈米元件及薄膜電晶體平面顯示器、積體光電元件、魚類系統分類與演化等實驗室的神秘面紗，期能為台灣孕育出更多傑出的女科學家。

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▲中鋼集團教育基金會與中山大學合作進行科學實驗室開箱直播活動，以培育女性科技人才。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼集團教育基金會與中山大學合作進行科學實驗室開箱直播活動，以培育女性科技人才。(資料照／記者黃守作攝)
此次的線上科學實驗室開箱直播活動，是由中鋼集團教育基金會執行秘書朱啟瑋與中山大學副校長蔡秀芬共同主持，進行科學實驗室開箱直播活動，以培育女性科技人才。

▲中鋼集團教育基金會與中山大學合作進行科學實驗室開箱直播活動。(圖／記者黃守作攝，2022.07.07)
▲中鋼集團教育基金會與中山大學合作進行科學實驗室開箱直播活動。(圖／記者黃守作攝，2022.07.07)
中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲表示，女性在全球科研上的貢獻不容小覷，經常被低估，該教育基金會為培育更多優秀的女性科技人才，乃與國立中山大學合作，舉辦多達14場線上科學實驗室開箱直播活動。

行政院科技部「典範學習—體驗萌芽—展翅起飛：女科技人才培育計畫」主持人、中山大學物理學系特聘教授兼副校長蔡秀芬指出，像是因應COVID-19的莫德納（Moderna）疫苗，正是由年僅36歲的女性科學家Dr. Kizzmekia Corbett所帶領的研究團隊研發的。

蔡秀芬說，近年來，女性投入科研界的人數雖有增加，但仍屬少數，有鑑於此，中山大學兼顧防疫的考量下，與中鋼集團教育基金會共同舉辦多達14場線上實驗室參訪活動，以幫助女學生啟動科學工程技術的未來，擴大導師(mentors)網絡，解決科研挑戰，並提高其技能，使女學生對 STEM(科學Science、技術Technology、工程Engineering及數學Mathematics四類學科的簡稱)領域感興趣，以縮小STEM的性別鴻溝。

▲中鋼集團教育基金會與中山大學合作進行科學實驗室開箱直播活動。(圖／記者黃守作攝，2022.07.07)
▲中鋼集團教育基金會與中山大學合作進行科學實驗室開箱直播活動。(圖／記者黃守作攝，2022.07.07)
中鋼集團教育基金會副執行長孫宏魁指出，該教育基金會此次與中山大學舉辦線上實驗室開箱直播活動，參訪內容包括，中山大學電機系教授王朝欽與海下所副教授周佑誠「水下載具研發中心」、物理系教授羅奕凱「貴重暨儀器共用中心實驗室」、醫科所教授楊閎蔚「奈米生醫材料應用實驗室」、海科系教授劉莉蓮「海洋動物生理實驗室」、海科系教授陳孟仙「動物性浮游及魚類生物學實驗室」、材光系教授郭紹偉「功能性高分子及超分子材料研究中心」、物理系教授郭建成「奈米結構物理實驗室」、化學系教授謝建台「毒物快篩中心」、光電系教授邱逸仁「光電調變實驗室」、海科系教授廖德裕「魚類系統分類與演化實驗室」、光電系教授洪勇智「積體光電元件實驗室」及張鼎張教授「半導體奈米元件及薄膜電晶體平面顯示器實驗室」等。

中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲盼藉由大學端STEM領域的女性典範，帶領學生瞭解女性科學家的實際工作，增進女學生邁向科學與科技領域的信心與勇氣，期望STEM領域因更多女性的加入，兩性同時貢獻更多元的腦力及智慧，創意及活力，共同解決未來世界的複雜問題，使學術及科技領域更加蓬勃發展，以迎接全球性的第四次工業革命，提升台灣經濟競爭力。

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