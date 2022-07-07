培育女性科技人才！中鋼教育基金會進行科學實驗室直播

我是廣告 請繼續往下閱讀
中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲表示，女性在全球科研上的貢獻不容小覷，經常被低估，該教育基金會為培育更多優秀的女性科技人才，乃與國立中山大學合作，舉辦多達14場線上科學實驗室開箱直播活動。
行政院科技部「典範學習—體驗萌芽—展翅起飛：女科技人才培育計畫」主持人、中山大學物理學系特聘教授兼副校長蔡秀芬指出，像是因應COVID-19的莫德納（Moderna）疫苗，正是由年僅36歲的女性科學家Dr. Kizzmekia Corbett所帶領的研究團隊研發的。
蔡秀芬說，近年來，女性投入科研界的人數雖有增加，但仍屬少數，有鑑於此，中山大學兼顧防疫的考量下，與中鋼集團教育基金會共同舉辦多達14場線上實驗室參訪活動，以幫助女學生啟動科學工程技術的未來，擴大導師(mentors)網絡，解決科研挑戰，並提高其技能，使女學生對 STEM(科學Science、技術Technology、工程Engineering及數學Mathematics四類學科的簡稱)領域感興趣，以縮小STEM的性別鴻溝。
中鋼集團教育基金會副執行長孫宏魁指出，該教育基金會此次與中山大學舉辦線上實驗室開箱直播活動，參訪內容包括，中山大學電機系教授王朝欽與海下所副教授周佑誠「水下載具研發中心」、物理系教授羅奕凱「貴重暨儀器共用中心實驗室」、醫科所教授楊閎蔚「奈米生醫材料應用實驗室」、海科系教授劉莉蓮「海洋動物生理實驗室」、海科系教授陳孟仙「動物性浮游及魚類生物學實驗室」、材光系教授郭紹偉「功能性高分子及超分子材料研究中心」、物理系教授郭建成「奈米結構物理實驗室」、化學系教授謝建台「毒物快篩中心」、光電系教授邱逸仁「光電調變實驗室」、海科系教授廖德裕「魚類系統分類與演化實驗室」、光電系教授洪勇智「積體光電元件實驗室」及張鼎張教授「半導體奈米元件及薄膜電晶體平面顯示器實驗室」等。
中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲盼藉由大學端STEM領域的女性典範，帶領學生瞭解女性科學家的實際工作，增進女學生邁向科學與科技領域的信心與勇氣，期望STEM領域因更多女性的加入，兩性同時貢獻更多元的腦力及智慧，創意及活力，共同解決未來世界的複雜問題，使學術及科技領域更加蓬勃發展，以迎接全球性的第四次工業革命，提升台灣經濟競爭力。