158消沉男「整形逆襲」！公開新面貌自豪：女生都會偷看
此位日本男子身高約158公分，認為自己因外在條件不佳而常常被女生忽視，為了改善狀況並增加自信，他不惜砸下1600萬日幣（約台幣350萬）進行整形和增高手術，儘管過程不斷發燒，全身感到疼痛，但結果讓他非常滿意，開心表示現在走在路上，已經不再是過去那個會被女生忽視的自己，反而會不斷回頭偷看他！
據日媒報導，該名男子因外表而極度自卑，為改善心理狀況及目前境遇，他大膽地進行全面的身體改造，整形共花費1000萬日元（約台幣218萬），動刀內容包含肉毒桿菌毒素、鼻尖形成、縮短人中、點痣及去黑眼圈等等，明顯的改變令他非常滿意「我真的很高興我這樣做了」。
接著為擁有好看的比例，他花費600萬日元（約台幣131萬）進行增高手術，將原先158公分的身高，延長12公分到170公分，他表示即便日後無法隨意跑動，但他仍不後悔「因為我現在是7.5頭身，而且我的整體氛圍都得到了改善」。
但他也說明，手術剛完成那幾天非常痛苦，他全身持續劇烈疼痛、乏力、噁心和發燒。骨頭因增高手術每天拉長的每1毫米，都是他咬著牙忍受身體發炎造成之劇烈疼痛而來。
克服那段辛苦的日子後，該男子搖身一變成為男公關，並表示現在走在路上，常常會有女孩子回頭偷看他，這是他以往不曾體會過的感受。網友們對術前、術後的對比感到驚訝，也佩服他不惜一切改變一切的勇氣。（編輯：李惠婷）