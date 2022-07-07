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入境總人數升、免持2日PCR　醫：現在是過渡期

▲今（7）日中央流行疫情指揮中心宣布，即日起調增入境總人數為每週4萬人次，另自14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告。（圖／記者李春台攝，2022.06.15）
▲今（7）日中央流行疫情指揮中心宣布，即日起調增入境總人數為每週4萬人次，另自14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告。（圖／記者李春台攝，2022.06.15）

記者許若茵／台北報導

2022-07-07 17:45:032022-07-07 17:45:46

今（7）日中央流行疫情指揮中心宣布，即日起調增入境總人數為每週4萬人次，另自14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告。對此，中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，這些都屬於過渡作為，要考慮國內醫療量能是否足夠。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，從即日起放寬入境總人數，從每週2.5萬人調升至每週4萬人，並自14日起，國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告。

王任賢指出，許多國家會做假證明，「其實你相信國家還不如相信你自己」，如果台灣有能力，能夠在入境時進行篩查「這才是對的！」相信自己國家公權力做的檢查會比較有把握，「我覺得這個是好事情」。

王任賢認為，如果台灣認為新冠還是很重要，列為第五類法定傳染病，就必須持續進行入境篩查，直到新冠肺炎從第五類調整為第四類法定傳染病為止，屆時監測重症個案即可，不必理會輕症。

面對傳播力強的BA.5已到台灣，王任賢提醒，台灣要做的還是重症準備，維持重症量能，BA.5還是Omicron變異株，多為輕症，因此要持續維持現在防範Omicron的作為，降低死亡率與超額死亡，並解散指揮中心，讓民眾不會遇到就醫障礙，台灣就能守住BA.5，邊境也能開放。

對於提高入境總量管制人數，王任賢表示，「基本上這是該做的事情」，但提高人數只是過渡作為，指揮中心裁撤前，要考慮國內醫療量能是否足夠，但未來指揮中心裁撤後，就可不用考慮，因為那時就能完全解除醫療限制，入境人數也可不用設定上限，因應老百姓需求。

不過王任賢直言，現在的過渡期是政治過渡，「當陳時中下來後，就應該要全部過渡」，比照流感放手，現在台灣死亡率仍高，就是因為醫療限制，讓新冠肺炎確診者不方便看病，一般民眾也要經過篩查等醫療障礙關卡才能就醫，「醫療障礙解除就是要靠指揮中心拿掉」，指揮中心解散後，醫療障礙也會解除。

王任賢分析，其實現在就能解除邊境檢疫限制，其他國家疫情不比台灣差，也都已陸續解除入境規範，台灣解除邊境完全是政治考量，「現在慢慢放在等陳時中而已啦，讓大家覺得說我們有在做事」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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